Çocuklu + ek ödeme dahil meslek meslek 2023 Ocak memur maaş hesabı: Polis, öğretmen, doktor, asker... Ocak 2023'te memura 16.91 zam! 4 ayın sonunda en az 11.849 TL maaş verilecek
TÜİK, Ağustos 2022 dönemi için enflasyon oranını açıkladı. Buna göre, TÜFE'deki değişim ağustosta bir önceki aya göre yüzde 1,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 47,85, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 80,21 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 54,69 olarak gerçekleşti. Hükümetten de Orta Vadeli Program'da 2022 enflasyon tahmini geldi. Buna göre de SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 15,91; memur ve memur emeklileri için ise yüzde 16,91 oranında zam göründü. İşte Meslek meslek 2023 Ocak memur maaş hesabı: Polis, öğretmen, doktor, asker...
Temmuz 2022'de yüzde 41,69 zam alan memurların gözü kulağı şimdi Ocak zammıyla ilgili gelişmelerde. TÜİK tarafından Temmuz, Ağustos ayı enflasyon oranları da açıkladı. Milyonlarca kişinin Ocak zammıyla ilgili araştırmaları hız kazandı. Memur ve memur emeklilerinin zam oranı da bu hesaba göre yeni şekillini aldı. Peki memur, polis, asker, öğretmen, doktor, mühendis 2023 Ocak ayında ne kadar zam alacak? Memur maaşları ne kadar artacak? Hangi memurun maaşı ne kadar artacak? İşte meslek meslek Ocak memur maaş hesabı!
2 AYLIK ENFLASYON AÇIKLANDI
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2022 yılının ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Memurlara ve memur emeklilerine ise toplu sözleşme kapsamında yüzde 8 artış ve 2022'nin ikinci yarısında gerçekleşen enflasyonun yüzde 7'yi aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Şu ana kadar 2 aylık enflasyon verisi belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, Temmuz-Ağustos enflasyonu yüzde 3.86 olarak gerçekleşti.
NASIL YANSIYACAK?
Önceki gün Resmi Gazete'de yayımlanan Orta Vadeli Program da zam oranının ipucunu verdi. Programda 2022 yılı enflasyon tahmini yüzde 65 olarak yer aldı. Bu tahmine göre 2022'nin ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 15.91 olarak gerçekleşecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu durumda Ocak'ta yüzde 15.91 zam alırken, memurlar ve memur emeklilerinin artışı yüzde 8.91 enflasyon farkıyla yüzde 16.91'e ulaşacak.