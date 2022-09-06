Çocuklu + ek ödeme dahil meslek meslek 2023 Ocak memur maaş hesabı: Polis, öğretmen, doktor, asker... Ocak 2023'te memura 16.91 zam! 4 ayın sonunda en az 11.849 TL maaş verilecek

Temmuz 2022'de yüzde 41,69 zam alan memurların gözü kulağı şimdi Ocak zammıyla ilgili gelişmelerde. TÜİK tarafından Temmuz, Ağustos ayı enflasyon oranları da açıkladı. Milyonlarca kişinin Ocak zammıyla ilgili araştırmaları hız kazandı. Memur ve memur emeklilerinin zam oranı da bu hesaba göre yeni şekillini aldı. Peki memur, polis, asker, öğretmen, doktor, mühendis 2023 Ocak ayında ne kadar zam alacak? Memur maaşları ne kadar artacak? Hangi memurun maaşı ne kadar artacak? İşte meslek meslek Ocak memur maaş hesabı!