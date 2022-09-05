Memur ve memur emeklilerine zam müjdesi! En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Öğretmen, polis, hemşire 2023 Ocak zammı

KİM, NE KADAR ALACAK?

Bu oranlara göre yeni maaşlar da belli oldu. Maaş katsayısı yüzde 16.91 artarsa en düşük maaş memurlarda 9 bin 105 liradan 10 bin 644 liraya, memur emeklilerinde 6 bin 78 liradan 7 bin 106 liraya yükselecek. En düşük aylık, yüzde 15.91 zam tahminine göre esnaf emeklilerinde 4 bin 197 liradan 4 bin 865 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 4 bin 687 liradan 5 bin 432 liraya çıkacak. Temmuz ayında en düşük aylık Bağ-Kur tarım emeklilerinde 3 bin 335, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 2 bin 905 liraya çıkmış, bu ödemeler taban aylık düzenlemesiyle 3 bin 500 liraya tamamlanmıştı. Ocak zammı yüzde 15.91 çıkarsa en düşük aylık Bağ-Kur tarım emeklilerinde 3 bin 866 liraya ulaşacak. 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 3 bin 368 liraya yükselecek, 3 bin 500 liraya tamamlanarak ödenecek.