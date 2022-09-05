Memur ve memur emeklilerine zam müjdesi! En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Öğretmen, polis, hemşire 2023 Ocak zammı
Son dakika memur maaşı zam haberi | Memur ve memur emeklilerine 2023 Ocak ayında yapılacak zam oranı için 2 önemli ipucu geldi. TÜİK, Ağustos 2022 dönemi için enflasyon oranını açıklarken; hükümet de Orta Vadeli Program'da 2022 enflasyon tahmini açıkladı. Orta Vadeli Programa göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 15,91; memur ve memur emeklileri için ise yüzde 16,91 oranında zam göründü. Peki memur maaşlarına ne kadar zam gelecek? En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Öğretmen, polis, hemşire, doktor, imam maaşları ne kadar olacak? İşte enflasyon oranları ve Orta Vadeli Programa göre memur maaş zammı ile ilgili detaylar...
2 AYLIK ENFLASYON AÇIKLANDI
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2022 yılının ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Memurlara ve memur emeklilerine ise toplu sözleşme kapsamında yüzde 8 artış ve 2022'nin ikinci yarısında gerçekleşen enflasyonun yüzde 7'yi aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Şu ana kadar 2 aylık enflasyon verisi belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, Temmuz-Ağustos enflasyonu yüzde 3.86 olarak gerçekleşti.
NASIL YANSIYACAK?
Önceki gün Resmi Gazete'de yayımlanan Orta Vadeli Program da zam oranının ipucunu verdi. Programda 2022 yılı enflasyon tahmini yüzde 65 olarak yer aldı. Bu tahmine göre 2022'nin ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 15.91 olarak gerçekleşecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu durumda Ocak'ta yüzde 15.91 zam alırken, memurlar ve memur emeklilerinin artışı yüzde 8.91 enflasyon farkıyla yüzde 16.91'e ulaşacak.
KİM, NE KADAR ALACAK?
Bu oranlara göre yeni maaşlar da belli oldu. Maaş katsayısı yüzde 16.91 artarsa en düşük maaş memurlarda 9 bin 105 liradan 10 bin 644 liraya, memur emeklilerinde 6 bin 78 liradan 7 bin 106 liraya yükselecek. En düşük aylık, yüzde 15.91 zam tahminine göre esnaf emeklilerinde 4 bin 197 liradan 4 bin 865 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 4 bin 687 liradan 5 bin 432 liraya çıkacak. Temmuz ayında en düşük aylık Bağ-Kur tarım emeklilerinde 3 bin 335, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 2 bin 905 liraya çıkmış, bu ödemeler taban aylık düzenlemesiyle 3 bin 500 liraya tamamlanmıştı. Ocak zammı yüzde 15.91 çıkarsa en düşük aylık Bağ-Kur tarım emeklilerinde 3 bin 866 liraya ulaşacak. 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 3 bin 368 liraya yükselecek, 3 bin 500 liraya tamamlanarak ödenecek.
BİR ARTIŞ DAHA GELEBİLİR
Memurların ve emeklilerin kesin zam oranları Ocak ayında belli olacak. Ayrıca Temmuz'da 3 bin 500 liraya çıkarılan taban aylık tutarının yükselmesi de söz konusu olabilecek. Bu konudaki karar Ocak ayı başında verilecek. Taban aylık ödemesi yükselirse bazı emekliler ikinci bir zam daha almış olacak. Bu arada memurlar ve memur emeklileri için 3600 ek gösterge düzenlemesi de yürürlüğe girecek. Bu düzenleme özellikle emekli aylıklarına ve emekli ikramiyelerine önemli bir artış getirecek.