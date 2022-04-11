Çocuklu ailelere müjde: Kurs, okul, kırtasiye ve diğer eğitim masrafları karşılanacak! İşte tüm detaylar ve başvuru şartları
Yapılan ürün zamlarından sonra geçinmekte zorlanan aileler, çocuklarının eğitim masraflarını nasıl karşılayacaklarına dair endişe duymaya başladılar. Bu noktada devreye giren TEB, Enpara ve Garanti BBVA, yeni dönemde "eğitim kredisi" başlığı altında nakit hizmeti sunacaklarını açıklayarak, hizmetlerinin başvuruları kabul etmeye başladığını duyurdu.
11.04.2022 13:32 - Son Güncelleme: 11.04.2022 13:32
Ekonomi piyasalarında yaşanan olumsuz gelişmelerin kırtasiye, kurs, okul ve diğer eğitim masraflarını da arttırmış olması, anne babaların çocuklarının eğitimleri için endişelenmelerine sebep oldu. Hem geçinmeye çalışıp hem de eğitim masraflarını karşılamaya çalışan ancak bu durum karşısında iflas bayrağını çekmek üzere olan ebeveynlere, 3 özel bankadan müjdeli haber geldi. Garanti BBVA, Enpara ve TEB yeni dönemde eğitim kredisi hizmetleri ile ebeveynlere nakit desteği sağlayacaklarını bildirdi.