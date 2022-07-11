Çocuklu ailelere 1.649 TL ödeme! e-Devlet’ten kontrol edin! Paralar İBAN hesaplarına yatırılıyor! PTT ATM’den çekmek mümkün

1259 TL olarak ödenen SED yardımları yeni zamla 1.649 TL'ye yükseldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ekonomik zorluk çeken ailelere e-Devlet'ten başvurdukları taktirde ödeme yapılıyor. Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri kısaca SED yardımları şartları taşıyan her aileye veriliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, haziran ayı SED ödemelerinin gerçekleştirildiğini duyurdu. Yanık, geçtiğimiz ay hesaplara yatırılan toplam tutarın 238 milyon TL olduğunu belirtti. İşte SED ödemesi almak isteyenler için başvuru detayları...