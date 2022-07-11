Çocuklu ailelere 1.649 TL ödeme! e-Devlet'ten kontrol edin! Paralar İBAN hesaplarına yatırılıyor! PTT ATM'den çekmek mümkün
1.649 TL ödeme yapılıyor! Öğrencilere devlet desteği veriliyor! 2022-2023 eğitim öğretim yılında güzel haber geldi. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversitede okuyan tüm öğrenciler faydalanabiliyor. Yaz tatilinde olduğumuz şu günlerde okulların açılmasına az bir süre kala güzel haberler de gelmeye başladı. Çocuğu okula giden ailelere destek olmak amacıyla para verilecek. Her ay düzenli yatıyor. Peki öğrenciye SED yardımı nedir, nasıl başvuru yapılır? İşte başvuru şartları ve diğer tüm detaylar...
1259 TL olarak ödenen SED yardımları yeni zamla 1.649 TL'ye yükseldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ekonomik zorluk çeken ailelere e-Devlet'ten başvurdukları taktirde ödeme yapılıyor. Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri kısaca SED yardımları şartları taşıyan her aileye veriliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, haziran ayı SED ödemelerinin gerçekleştirildiğini duyurdu. Yanık, geçtiğimiz ay hesaplara yatırılan toplam tutarın 238 milyon TL olduğunu belirtti. İşte SED ödemesi almak isteyenler için başvuru detayları...
Bakan Yanık, SED ödemeleri hakkında şunları kaydetti:
"İhtiyaç sahibi ailelerimizin çocukları için bu ay toplam 236 milyon lira Sosyal ve Ekonomik Destek ödüyoruz. SED, ailelere çocuklarının okul masrafları ve diğer gereksinimlerini karşılamaları amacıyla ödenmektedir. SED hizmetimiz ile ihtiyaç sahibi ailelerimizi desteklemeyi, aile bütünlüğünü korumayı hedefliyoruz.
Ekonomik nedenlerle aile bireylerinin birbirinden kopmasını önleyerek, çocuklarımızın sağlıklı büyümeleri için hem maddi hem de manevi destek sunuyoruz. SED ödemesinden yararlanan çocuklarımız için birçok etkinlik düzenleyerek, maddi desteğin yanı sıra çocuklarımızın sosyal ve kültürel gelişimlerine de ortam sağlıyoruz."
SED YARDIMI NEDİR?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yıllardır yürütülmekte olan SED yardımı; yoksul ve muhtaç ailelerin çocuklarının kendi kendilerine bakabilecek seviyeye gelene dek ailelere yapılan ekonomik desteği ve psiko-sosyal desteği ifade ediyor.