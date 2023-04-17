Çocuklu aileler bayram edecek! 1-2 çocuğa 350 TL, 3 çocuğa 450 TL harçlık! Sisteme kayıtlı olan alıyor! Anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise...
Çocuklu aileler bayram edecek! 2023 yılında 1-2-3-4 çocuklu aileler için ödemeler devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çocuklu ailelere için harekete geçti. Sosyal yardımlar kapsamında hali hazırda okula giden milyonlarca öğrenciye çeşitli programlar aracılığı ile maddi destek sağlanıyor. Bu desteklere bir yenisi daha eklendi. Buna göre sosyal yardımlardan faydalanan ailelerdeki çocuklara ilişkin Çocuk Destek Bileşeni ismiyle ilave aylık 350 TL ile 650 TL aralığında destek sağlanacağı duyuruldu. İşte detaylar...
17.04.2023 21:52 - Son Güncelleme: 17.04.2023 21:52
Çocuklu ailelere maddi destekler her yıl olduğu gibi bu yıl da sürüyor. Yeni sosyal destek yardım paketi açıklandı. Buna göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çocuklu ailelere ödeme yapılacak. Sosyal yardımlara 'Çocuk destek bileşeni' ismiyle yeni bir program dahil edildi. Bakanı Yanık, ''Sosyal yardımlardan faydalanan ailelerdeki çocuklara ilişkin ilave aylık 350 TL ile 650 TL aralığında destek sağlanacak.'' dedi. Peki Çocuk desteği parası nasıl alınır, şartlar nedir? Çocuk desteği başvurusu nereye yapılır?
ÇOCUK DESTEK BİLEŞENİ NEDİR?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Çocuk Destek Bileşeni" kapsamında hanelerde bulunan çocuk sayısına göre hanelere aylık 350 TL ile 650 TL aralığında destek vereceklerini açıkladı.