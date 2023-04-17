Çocuklu aileler bayram edecek! 1-2 çocuğa 350 TL, 3 çocuğa 450 TL harçlık! Sisteme kayıtlı olan alıyor! Anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise...

Çocuklu ailelere maddi destekler her yıl olduğu gibi bu yıl da sürüyor. Yeni sosyal destek yardım paketi açıklandı. Buna göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çocuklu ailelere ödeme yapılacak. Sosyal yardımlara 'Çocuk destek bileşeni' ismiyle yeni bir program dahil edildi. Bakanı Yanık, ''Sosyal yardımlardan faydalanan ailelerdeki çocuklara ilişkin ilave aylık 350 TL ile 650 TL aralığında destek sağlanacak.'' dedi. Peki Çocuk desteği parası nasıl alınır, şartlar nedir? Çocuk desteği başvurusu nereye yapılır?