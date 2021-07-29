Çocuk sahiplerine 1300 TL ödeme! 5 yıl geçse de başvurabilirsiniz! Devletten tek seferlik doğum desteği…

Devletten çocuk sahiplerine 1300 TL ödeme müjdesi! Çocuk sahibi olan ailelere devletten doğum parası veriliyor. Doğum parası ödemeleri için başvuru işlemleri çocukların doğumunda kimlik çıkarma işlemlerinde otomatik olarak veriliyor. Ancak bazı durumlarda başvuru yapılması gerekiyor. Henüz bu parayı almadıysanız 5 yıl içerisinde başvuru yaparak para alabilirsiniz. Alınan miktar çocuk sayısına göre değişiklik gösteriyor.