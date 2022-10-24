Çocuğunuz varsa hemencecik harçlık alıyorsunuz! 1-2 çocuğa 350 TL, 3 çocuğa 450 TL para yardımı müjdesi! E-devletten başvurular aktif edildi!

Devlet her yıl olduğu gibi 2022 yılında da ihtiyaç sahibi ve yoksul ailelere gıda yardımı, erzak yardımı, odun ve kömür yardımı, giysi yardımı gibi yardımlarda bulunuyor. Evladı olan aileler de unutulmadı. Bu kapsamda yeni bir destek programı açıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Destek Bileşeni Projesini hayata geçirdi. Böylelikle muhtaç ailelerin çocukları için maddi yardımda bulunulacak. 1-2 çocuğa 350 TL, 3 çocuğa 450 TL para yardımı müjdesi! Detaylar haberimizde...