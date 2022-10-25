1 yıllık toptan ödeme...Öğrencilere 7.506 lira nakit para! İlkokul, lise, üniversite öğrencileri SGK'dan başvurup PTT'den alacak!
Devlet her alanda öğrencilere destek ödemeleri sağlamaya devam ediyor. Bunlardan biri de eğitim ve öğretim yardımı. Eğitim ve Öğretim yardımı ödemeleri yılda bir defa olmak üzere, başvuru şartı aranmaksızın 1 Eylül–31 Aralık tarihleri arasında YÖK ve MEB sistemlerinden öğrenim durumu ve seviyesi tespit edilen hak sahiplerine toptan ödenir. İşte tüm detaylar haberimizde!
25.10.2022 09:28 - Son Güncelleme: 25.10.2022 09:28
Devlet tarafından maddi durumu yetersiz olan veya şehit, gazi, harp ve vazfe malullerinin çocuklarına eğitim öretim yardımı sağlıyor. Bu kapsamda, ilköğretim için 5 bin 4 lira, ortaöğretim için 7 bin 506 lira, yükseköğretim için 10 bin 8 lira eğitim ve öğretim yardımı sağlanıyor. Bu yardım SGK tarafından karşılanıyor. İşte merak edilen detaylar ve başvuru şartları haberimizde...