1 yıllık toptan ödeme...Öğrencilere 7.506 lira nakit para! İlkokul, lise, üniversite öğrencileri SGK’dan başvurup PTT’den alacak!

Devlet tarafından maddi durumu yetersiz olan veya şehit, gazi, harp ve vazfe malullerinin çocuklarına eğitim öretim yardımı sağlıyor. Bu kapsamda, ilköğretim için 5 bin 4 lira, ortaöğretim için 7 bin 506 lira, yükseköğretim için 10 bin 8 lira eğitim ve öğretim yardımı sağlanıyor. Bu yardım SGK tarafından karşılanıyor. İşte merak edilen detaylar ve başvuru şartları haberimizde...