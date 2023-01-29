Çocuğu olan ailelere 2059 -3.708 TL ödeme! e-Devlet onayı ve öğrenci belgesi yeterli! PTT'den karşılıksız veriliyor! TCKN 2,4,6,8 olanlar...
İhtiyaç sahibi aileler devlet tarafından sunulan para yardımıyla rahat bir nefes alıyor. PTT veya bankalar aracılığıyla alınan paralar öğrencilerin maddi ihtiyaçlarını karşılamak için olanak sağlıyor. Geçici veya sürekli yapılan yardımlar için başvurular e-Devlet üzerinden yapılıyor. Bu kapsamda çocuğu olan ailelere 3.708 TL'ye kadar para yardımı sağlanıyor. İşte yardıma dair merak edilenler...
29.01.2023 15:43 - Son Güncelleme: 29.01.2023 15:43