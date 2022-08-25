Çocuğu okula başlayan ailelere ödeme yapılıyor! Hesaplara 2 bin 337 TL yatırılıyor! E-devletten başvuru ekranı açıldı! İlköğretim, ortaöğretim...

Çocukların okul masrafları ve ihtiyaçlarının giderilmesi için devlet harekete geçti. Bu yıl okullar 12 Eylül'de açılacak. Milyonlarca öğrenci ve velisi hazırlıklarını sürdürüyor. Bir yandan da burs ve yardım ödemesi gibi desteklerden yararlanmak için araştırmalar yapıyor. Bu noktada SED ödemeleri ön plana çıkıyor. SED yardımları kapsamında ailelere 2 bin 337 TL ödeme yapılıyor. Başvurular ise online ortamdan alınıyor. İşte detaylar...