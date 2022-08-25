Çocuğu okula başlayan ailelere ödeme yapılıyor! Hesaplara 2 bin 337 TL yatırılıyor! E-devletten başvuru ekranı açıldı! İlköğretim, ortaöğretim...
Çocuğu okula başlayan ailleleri ilgilendiriyor. Devlet para desteğinde bulunacak. Başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor. Yeni zamla birlikte bu yıl ödemeler 2 bin 337 TL olarak verilecek. Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerini bilmeyen yok. Her yıl Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından ödeniyor. Peki SED ödemeleri ne zaman, nasıl başvuru yapılır? Başvuru şartları neler? Çocukların temel ihtiyaçlarının ve okul masraflarının karşılanması amacıyla ihtiyaç sahibi ailelere yapılan bu ödemelerin başvuru şartları ve başvuru ekranı haberimizde...
25.08.2022 15:27 - Son Güncelleme: 25.08.2022 15:27
Çocukların okul masrafları ve ihtiyaçlarının giderilmesi için devlet harekete geçti. Bu yıl okullar 12 Eylül'de açılacak. Milyonlarca öğrenci ve velisi hazırlıklarını sürdürüyor. Bir yandan da burs ve yardım ödemesi gibi desteklerden yararlanmak için araştırmalar yapıyor. Bu noktada SED ödemeleri ön plana çıkıyor. SED yardımları kapsamında ailelere 2 bin 337 TL ödeme yapılıyor. Başvurular ise online ortamdan alınıyor. İşte detaylar...