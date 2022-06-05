Aylık kaç TL kredi taksiti ödeniyor? 300 bin TL değerinde otomobil için Ziraat Bankası ve Vakıfbank en fazla kaç TL taşıt kredisi veriyor?

Altın fiyatlarının ve döviz kurlarının yukarıya yönlü hareketlerinden etkilenerek zamlanan otomobil fiyatları, yeni devreye girilmesi ile eş güdümlü pandeminin sebep bulunduğu çip krizinin patlak vermesi sonunda yine zam aldı. Bugün 300 bin TL'nin altında satılık otomobil bulmak nerede ise imkânsız duruma gelmişken, kamu bankalarından otomobil sahibi olmak isteyen vatandaşlara destek gecikmedi. Vakıfbank, Halk Bankası ve Ziraat Bankası taşıt kredisi hizmetlerini duyurdu.