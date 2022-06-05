Aylık kaç TL kredi taksiti ödeniyor? 300 bin TL değerinde otomobil için Ziraat Bankası ve Vakıfbank en fazla kaç TL taşıt kredisi veriyor?
Kasım ayında yükselmeye başlayan ve Aralık ayına girildiğinde üst seviyeleri gören döviz kurları ve altın fiyatları, her sektörde bulunduğu gibi otomotiv pazarında de fahiş fiyatlar ile karşılaşılmasına sebep oldu. Ekonomi piyasalarında gözlenen olumsuz ilerlemelere ek olarak aşağı yukarı iki sene evvel başlamış olan koronavirüs salgınının da çip krizine sebep olması, sıfır kilometre araçların satış fiyatlarına direkt olarak tesir etti.
05.06.2022 15:58 - Son Güncelleme: 05.06.2022 15:58
Altın fiyatlarının ve döviz kurlarının yukarıya yönlü hareketlerinden etkilenerek zamlanan otomobil fiyatları, yeni devreye girilmesi ile eş güdümlü pandeminin sebep bulunduğu çip krizinin patlak vermesi sonunda yine zam aldı. Bugün 300 bin TL'nin altında satılık otomobil bulmak nerede ise imkânsız duruma gelmişken, kamu bankalarından otomobil sahibi olmak isteyen vatandaşlara destek gecikmedi. Vakıfbank, Halk Bankası ve Ziraat Bankası taşıt kredisi hizmetlerini duyurdu.
Bu noktada döneme giren Vakıfbank ve Ziraat Bankası, kredi notu yüksek olan bütün vatandaşlara, düşük faizler karşılığında taşıt kredisi hizmeti sunacaklarını açıkladılar.