Çip krizi zam bahaneleri oldu! Sahibinden ikinci el araçta bir haftada 100 bin lira zam!
Koronavirüs ile birlikte baş gösteren çip krizi nedeniyle sıfır araçların üretilememesi sahibinden ikinci el araba fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Son 24 saatte ise 45 bine yakın araç ilanının fiyatı değişti. İlanların tarihçelerine bakıldığında, bazı araçların fiyatlarının satıcısı tarafından bir haftada 20 bin TL ila 100 bin TL arasında arttırıldığı görüldü.
Küresel çip krizi nedeniyle yılın son çeyreğinde sıfır araç bulmak neredeyse imkansız hale gelirken, ikinci el araç stokları da azaldı. Üzerine bir de döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar eklenince ikinci el araç satışı gerçekleştirilen internet sitelerinde fiyatlar bir haftada yüzde 10 arttı. Son 24 saatte ise 45 bine yakın araç ilanının fiyatı değişti.
Hürriyet'te yer alan habere göre; Aracın sınıfı arttıkça fiyat artış oranı da aynı şekilde yükseldi. Örneğin, 15 kasımda 449 bin TL fiyatla satışa çıkarılan bir otomobilin fiyatı 18 kasım itibarıyla 469 bin TL oldu. Yine 15 kasımda 555 bin TL fiyatla satışa konulan bir aracın fiyatının 18 kasımda 580 bin TL'ye çıktı.
Yalçın, "Evet, ikinci el araç fiyatlarının artmasında çip krizi ve kurun etkisi var ancak fiyatların bu denli artmasında tüketicinin elindeki otomobili en yüksek fiyattan satmak istemesi de etkili oluyor. Herhangi bir gelişmede, özellikle ikinci el sitelerinde ilanı bulunan kişilerin ilk işi fiyatları arttırmak oluyor ve bunu bir kritere bağlı olmadan, canı ne kadar isterse o kadar yapabiliyor.