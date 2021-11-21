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Çip krizi zam bahaneleri oldu! Sahibinden ikinci el araçta bir haftada 100 bin lira zam!

Koronavirüs ile birlikte baş gösteren çip krizi nedeniyle sıfır araçların üretilememesi sahibinden ikinci el araba fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Son 24 saatte ise 45 bine yakın araç ilanının fiyatı değişti. İlanların tarihçelerine bakıldığında, bazı araçların fiyatlarının satıcısı tarafından bir haftada 20 bin TL ila 100 bin TL arasında arttırıldığı görüldü.

21.11.2021 09:50 - Son Güncelleme: 21.11.2021 09:50
Çip krizi zam bahaneleri oldu! Sahibinden ikinci el araçta bir haftada 100 bin lira zam!

Küresel çip krizi nedeniyle yılın son çeyreğinde sıfır araç bulmak neredeyse imkansız hale gelirken, ikinci el araç stokları da azaldı. Üzerine bir de döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar eklenince ikinci el araç satışı gerçekleştirilen internet sitelerinde fiyatlar bir haftada yüzde 10 arttı. Son 24 saatte ise 45 bine yakın araç ilanının fiyatı değişti.

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Çip krizi zam bahaneleri oldu! Sahibinden ikinci el araçta bir haftada 100 bin lira zam!

İlanların tarihçelerine bakıldığında, bazı araçların fiyatlarının satıcısı tarafından bir haftada 20 bin TL ila 100 bin TL arasında arttırıldığı görüldü.

Çip krizi zam bahaneleri oldu! Sahibinden ikinci el araçta bir haftada 100 bin lira zam!

Hürriyet'te yer alan habere göre; Aracın sınıfı arttıkça fiyat artış oranı da aynı şekilde yükseldi. Örneğin, 15 kasımda 449 bin TL fiyatla satışa çıkarılan bir otomobilin fiyatı 18 kasım itibarıyla 469 bin TL oldu. Yine 15 kasımda 555 bin TL fiyatla satışa konulan bir aracın fiyatının 18 kasımda 580 bin TL'ye çıktı.

Çip krizi zam bahaneleri oldu! Sahibinden ikinci el araçta bir haftada 100 bin lira zam!

'İSTEMEDEN MANİPÜLASYON'
Konuyla ilgili görüşlerini aldığımız otomotiv veri şirketi Cardata'nın Genel Müdür Hüsamettin Yalçın, aniden artan fiyatlarda tüketici davranışlarına dikkat çekti.

Çip krizi zam bahaneleri oldu! Sahibinden ikinci el araçta bir haftada 100 bin lira zam!

Yalçın, "Evet, ikinci el araç fiyatlarının artmasında çip krizi ve kurun etkisi var ancak fiyatların bu denli artmasında tüketicinin elindeki otomobili en yüksek fiyattan satmak istemesi de etkili oluyor. Herhangi bir gelişmede, özellikle ikinci el sitelerinde ilanı bulunan kişilerin ilk işi fiyatları arttırmak oluyor ve bunu bir kritere bağlı olmadan, canı ne kadar isterse o kadar yapabiliyor.

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