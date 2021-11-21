Çip krizi zam bahaneleri oldu! Sahibinden ikinci el araçta bir haftada 100 bin lira zam!

Yalçın, "Evet, ikinci el araç fiyatlarının artmasında çip krizi ve kurun etkisi var ancak fiyatların bu denli artmasında tüketicinin elindeki otomobili en yüksek fiyattan satmak istemesi de etkili oluyor. Herhangi bir gelişmede, özellikle ikinci el sitelerinde ilanı bulunan kişilerin ilk işi fiyatları arttırmak oluyor ve bunu bir kritere bağlı olmadan, canı ne kadar isterse o kadar yapabiliyor.