Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar! Bunu yapan tazminatsız kovulur!
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren emsal bir karar çıktı. Mesai saatleri içerisinde internetten gazete okuyarak işi savsakladığı iddia edilen işçi, tazminatsız kovuldu. Yıllar süren yargılamaya son noktayı koyan Yargıtay, mesai saatinde işi savsaklayan işçinin atılmayı hak ettiğine hükmetti.
21.11.2021 11:00
- Son Güncelleme: 21.11.2021 11:00
YARGITAY KARARINI VERDİ
Kararı davalı işveren temyiz edince devreye Yargıtay girdi. Yüksek mahkeme, internetten gazete okuyarak, işe sürekli geç kalan işçinin tazminatsız kovulmasının önünü açtı.