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Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar! Bunu yapan tazminatsız kovulur!

Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren emsal bir karar çıktı. Mesai saatleri içerisinde internetten gazete okuyarak işi savsakladığı iddia edilen işçi, tazminatsız kovuldu. Yıllar süren yargılamaya son noktayı koyan Yargıtay, mesai saatinde işi savsaklayan işçinin atılmayı hak ettiğine hükmetti.

21.11.2021 11:00 - Son Güncelleme: 21.11.2021 11:00
Yargıtay’dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar! Bunu yapan tazminatsız kovulur!

Mesaiye geç gelmeyi alışkanlık haline getirip, internetten gazete okuyan işçi, işi savsakladığı iddiasıyla işten atıldı.

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Yargıtay’dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar! Bunu yapan tazminatsız kovulur!

İş Mahkemesi'nin yolunu tutan işçi, internetten gazete okumadığını savunarak, sık aralıklarla mesaiye geç gelme, izinsiz mesai sonrası iş yerine girme eylemlerine dair iddiaları reddetti.

Yargıtay’dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar! Bunu yapan tazminatsız kovulur!

Mahkeme, feshin geçerli olduğuna hükmederek davanın reddine karar verdi. Kararı davacı işçi istinafa götürdü.

Yargıtay’dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar! Bunu yapan tazminatsız kovulur!

Bölge Adliye Mahkemesi, işten çıkarmaya gösterilen sebeplerin somut olarak ispatlanamadığı ve bu nedenle de geçerli veya haklı fesih olamayacağına karar vererek çalışanı işe iade etti.

Yargıtay’dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar! Bunu yapan tazminatsız kovulur!

YARGITAY KARARINI VERDİ
Kararı davalı işveren temyiz edince devreye Yargıtay girdi. Yüksek mahkeme, internetten gazete okuyarak, işe sürekli geç kalan işçinin tazminatsız kovulmasının önünü açtı.

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