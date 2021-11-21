Altına hafta sonu şoku! Gram, çeyrek, yarım altın ve 22 ayar bilezik feleğini şaşırdı! Daha önce bu fiyatlara gelmemişti! 21 Kasım son durum...
Altın fiyatları hafta sonunda da vatandaşların gündeminde yer alıyor. Yatırımcıların yakından takip ettiği gram, çeyrek, yarım altın ve 22 ayar bilezik fiyatlarında son durum merak ediliyor. 21 Kasım Pazar günü altın ne kadar, kaç TL oldu? sorusu yoğun olarak araştırılıyor. Sabah saatlerinden itibaren piyasalarda hareketlenme başladı. İşte Altına hafta sonu şoku! Gram, çeyrek, yarım altın ve 22 ayar bilezik feleğini şaşırdı! Daha önce bu fiyatları görmeyenler neye uğradığını şaşırdı. İşte son dakika altın fiyatları...
21.11.2021 09:57
- Son Güncelleme: 21.11.2021 09:57
Altın fiyatlarındaki anlık değişimler küçük büyük demeden tüm yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Peki; gram, çeyrek, yarım altın fiyatları bugün ne kadar? 21 Kasım güncel cumhuriyet, ata, yarım, çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatları araştırılıyor. Hafta sonu da hareketliliğin sürdüğü altın fiyatlarına haberimizde yer verdik. Altın fiyatları bugün yeni rekorunu kırdı. Gram altın 21 Kasım Pazar günü 659 lira alış fiyatı üzerinden işlem görürken, 669 lira da satış fiyatından işlem görüyor. İşte gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, ata altını ve 22 ayar bilezik fiyatlarında son durum...