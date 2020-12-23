Çinlilerden Türkiye'den gelen ilk ihracat treni için tören!
Muhalif isimlerin Çin'e gönderilen ihracat treni ile ilgili yaptıkları tüm algı operasyonları çöktü. Türkiye'nin Çin'e gönderdiği ilk özel ihracat treni tören ile karşılandı. Törene Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen'in yanı sıra, Xi'an Belediye Başkan Yardımcısı Shen Liping katıldı. Öte yandan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da söz konusu törene video konferans yöntemiyle katıldı.
Önen, Xi'an-İstanbul arasındaki direkt uçuşların Covid-19 pandemisi sona erdikten sonra yeniden başlamasını umduklarını kaydetti. Büyükelçi Önen, pandemi döneminde Çin ile Avrupa arasındaki demiryolu bağlantısının daha da hayati bir hâle geldiğini ve uluslararası lojistik tedarik zincirinin istikrarında yük trenlerinin önemli bir rol oynadığını ifade etti. Büyükelçi Önen, "Türkiye ile Çin arasında demiryolu bağlantısının daha çok kullanılması, Avrasya'daki ekonomik faaliyetleri de hızlandıracaktır ifadelerini kullandı.
Törende, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın da mesajının yer aldığı bir video gösterildi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk mallarının, tarihi İpek Yolu'nun izinde, demir yolu üzerinde, dünyanın en büyük pazarlarından biri olan Çin'e 13 günde ulaşmasının sevinci ve gururunu yaşadıklarını belirterek, "Bu seferlerimiz artacak ve düzenli olarak sürecek." ifadelerini kullandı.