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6,5 milyar dolarlık altının bulunduğu maden sahası görüntülendi

Bilecik Söğüt'te Gübretaş'a ait maden sahasında 6,5 milyar dolar değerinde 3,5 milyon onsluk altın tespit edildi. Altın bulunan maden sahasında çalışmalar hızlanırken herkesin merak ettiği saha havadan görüntülendi.

23.12.2020 09:21 - Son Güncelleme: 23.12.2020 09:52
6,5 milyar dolarlık altının bulunduğu maden sahası görüntülendi

Bilecik'in Söğüt ilçesinde Gübretaş'a ait maden sahasında 3.5 milyon onsluk altın varlığı tespit edilirken, alanda çalışmalar hız kazandı.

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6,5 milyar dolarlık altının bulunduğu maden sahası görüntülendi

Çalışmalar ve altının çıkarılacağı maden sahası havadan görüntülendi.

6,5 milyar dolarlık altının bulunduğu maden sahası görüntülendi

Halka açık olan Gübretaş'ın Söğüt ilçesindeki maden sahasında yapılan sonda işlemlerinin ardından 3.5 milyon onsluk altın rezervi bulundu.

6,5 milyar dolarlık altının bulunduğu maden sahası görüntülendi

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü ve Gübretaş Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Poyraz'ın bugün Söğüt'te yer alan altın madeni sahasında gelinen son duruma ilişkin değerlendirmenin ardından maden sahasında çalışmalar hızlandı.

6,5 milyar dolarlık altının bulunduğu maden sahası görüntülendi

İş makineleri ile maden sahasında başlanılan çalışmalar havadan görüntülenirken, sahada 7/24 3 güvenlik tarafından korunmakta.

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