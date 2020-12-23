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6,5 milyar dolarlık altının bulunduğu maden sahası görüntülendi

Bilecik Söğüt'te Gübretaş'a ait maden sahasında 6,5 milyar dolar değerinde 3,5 milyon onsluk altın tespit edildi. Altın bulunan maden sahasında çalışmalar hızlanırken herkesin merak ettiği saha havadan görüntülendi.

23.12.2020 09:21 - Son Güncelleme: 23.12.2020 09:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





