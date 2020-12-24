Elazığ Palu'da istiridye mantarı üretimine başlayan Gülsüm Özmen yılda 40 bin lira kazanıyor

Yılda 2,5 ton istiridye mantarı üreten Özmen, "Alt komşuma gittiğimde bir fotoğraf gördüm. Bunu bana atar mısın, nereden buldun? dedim. O da 'teyzem Adana'da üretiyor' dedi. Öyle bir merakla 3 gün kursa gittim ve sertifika aldım. Devlet, genç çiftçilere hibe veriyordu. Başvurdum ve çıktı. Bir baktım bu işin içerisindeyim" dedi.