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Haberler Galeri Ekonomi Elazığ Palu'da istiridye mantarı üretimine başlayan Gülsüm Özmen yılda 40 bin lira kazanıyor

Elazığ Palu'da istiridye mantarı üretimine başlayan Gülsüm Özmen yılda 40 bin lira kazanıyor

Elazığ Palu'da yaşayan 32 yaşındaki Gülsüm Özmen, komşusunda fotoğrafını gördüğü istiridye mantarının üretimi için gittiği kurs sonrası aldığı 30 bin lira hibeyle üretime başladı. Yılda 2,5 ton istiridye mantarı üreten Gülsüm Özmen mantarın kilosunu perakendede 17,5 liradan toptan da 15 liradan satıyor ve yılda 40 bin 625 lira kazanıyor.

24.12.2020 10:15 - Son Güncelleme: 24.12.2020 10:15
Elazığ Palu'da istiridye mantarı üretimine başlayan Gülsüm Özmen yılda 40 bin lira kazanıyor

Elazığ' ın Palu ilçesinde oturan Gülsüm Özmen (32), komşusunda fotoğrafını gördüğü istiridye mantarının üretimi için gittiği kurs sonrası aldığı hibe desteği ile kendi işinin patronu oldu.

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Elazığ Palu'da istiridye mantarı üretimine başlayan Gülsüm Özmen yılda 40 bin lira kazanıyor

Yılda 2,5 ton istiridye mantarı üreten Özmen, "Alt komşuma gittiğimde bir fotoğraf gördüm. Bunu bana atar mısın, nereden buldun? dedim. O da 'teyzem Adana'da üretiyor' dedi. Öyle bir merakla 3 gün kursa gittim ve sertifika aldım. Devlet, genç çiftçilere hibe veriyordu. Başvurdum ve çıktı. Bir baktım bu işin içerisindeyim" dedi.

Elazığ Palu'da istiridye mantarı üretimine başlayan Gülsüm Özmen yılda 40 bin lira kazanıyor

Palu ilçesinde 3 çocuk annesi Gülsüm Özmen, 4 yıl önce alt komşusunu ziyarete gittiğinde, telefonunda istiridye mantarı gördü. Daha sonra komşusunun teyzesinin Adana'da istiridye mantarı ürettiğini öğrenen Özmen, durumu eşi Ayhan Özmen'e de (33) anlattı.

Elazığ Palu'da istiridye mantarı üretimine başlayan Gülsüm Özmen yılda 40 bin lira kazanıyor

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün düzenlediği kursa giderek sertifika alan Özman, daha sonra dışarıdan temin ettiği 5 kilo tohumdan 6 poşet kompost yaparak evinin banyosunda üretime başladı.

Elazığ Palu'da istiridye mantarı üretimine başlayan Gülsüm Özmen yılda 40 bin lira kazanıyor

6 poşetin 3'ünden verim alan Özmen, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün 'Genç Çiftçi' projesine başvuru yaptı. 30 bin TL hibe ile istiridye mantarı üretimine başlayan Özmen, 8 ton komposttan yaklaşık 2,5 ton istiridye mantarı elde etmeye başladı. Mantarı perakende de 17,5 TL'ye, toptan ise 15 liraya veren çift, alacakları desteklerle işlerini büyütüp üretime katkıda bulunmayı hedefliyor.

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