Elazığ Palu'da istiridye mantarı üretimine başlayan Gülsüm Özmen yılda 40 bin lira kazanıyor
Elazığ Palu'da yaşayan 32 yaşındaki Gülsüm Özmen, komşusunda fotoğrafını gördüğü istiridye mantarının üretimi için gittiği kurs sonrası aldığı 30 bin lira hibeyle üretime başladı. Yılda 2,5 ton istiridye mantarı üreten Gülsüm Özmen mantarın kilosunu perakendede 17,5 liradan toptan da 15 liradan satıyor ve yılda 40 bin 625 lira kazanıyor.
Yılda 2,5 ton istiridye mantarı üreten Özmen, "Alt komşuma gittiğimde bir fotoğraf gördüm. Bunu bana atar mısın, nereden buldun? dedim. O da 'teyzem Adana'da üretiyor' dedi. Öyle bir merakla 3 gün kursa gittim ve sertifika aldım. Devlet, genç çiftçilere hibe veriyordu. Başvurdum ve çıktı. Bir baktım bu işin içerisindeyim" dedi.
6 poşetin 3'ünden verim alan Özmen, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün 'Genç Çiftçi' projesine başvuru yaptı. 30 bin TL hibe ile istiridye mantarı üretimine başlayan Özmen, 8 ton komposttan yaklaşık 2,5 ton istiridye mantarı elde etmeye başladı. Mantarı perakende de 17,5 TL'ye, toptan ise 15 liraya veren çift, alacakları desteklerle işlerini büyütüp üretime katkıda bulunmayı hedefliyor.