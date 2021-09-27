Çılgın kredi faiz oranları indirim yarışı tavan yaptı! Son dakika faiz depremi! Bankalar resmen duyurdu, Ziraat, İş Bankası, Vakıfbank, Garanti, Akbank, ING... 

Kredi çekecekler dikkat! Bankalar resmen açıkladı. Pandemi döneminde nakit sorunu çeken çok sayıda vatandaş banka kredilerine yöneldi. Kredi gereksinimi olan vatandaşlar taksitleri, geri ödemesi ve faiz oranlarında kendilerine en ideal bankayı araştırıyor. Nakit gereksinimi olan, ev ve araba alabilmek isteyen şahıslar amacıyla bankalar faiz oranlarını devamlı olarak güncelleyerek müşterilerine duyuruyor. Bankalardan kredi çekmeye karar veren kişiler, bankaların kredi şartlarını merak ediyor. Şartları yerine getirmek amacıyla şartları öğrenmek istiyor. Kredi çekmek amacıyla tespit edilen birtakım şartlar vardır. İşte Ziraat, İş Bankası, Vakıfbank, Garanti, Akbank, ING bank kredi faiz oranları...