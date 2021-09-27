Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Çılgın kredi faiz oranları indirim yarışı tavan yaptı! Son dakika faiz depremi! Bankalar resmen duyurdu, Ziraat, İş Bankası, Vakıfbank, Garanti, Akbank, ING... 

Çılgın kredi faiz oranları indirim yarışı tavan yaptı! Son dakika faiz depremi! Bankalar resmen duyurdu, Ziraat, İş Bankası, Vakıfbank, Garanti, Akbank, ING... 

Bankalar duyurdu. Faiz oranları değişti! Kredi çekmek isteyen herkesi ilgilendiriyor. İhtiyaç, konut ve taşıt kredilerinde güncel faiz oranları merak ediliyor. Ziraat Bankası, Halkbank, İş Bankası, Vakıfbank, Garanti BBVA, Akbank, ING ve başka bankalar kredi faiz oranlarını açıkladı. Çeşitli gereksinimleri amacıyla kredi çekmek isteyenler kendilerine en ideal faiz oranlarını araştırıyor. İşte güncel kredi faiz oranları

takvim.com.tr
27.09.2021 08:49 - Son Güncelleme: 27.09.2021 08:49
Çılgın kredi faiz oranları indirim yarışı tavan yaptı! Son dakika faiz depremi! Bankalar resmen duyurdu, Ziraat, İş Bankası, Vakıfbank, Garanti, Akbank, ING...

Kredi çekecekler dikkat! Bankalar resmen açıkladı. Pandemi döneminde nakit sorunu çeken çok sayıda vatandaş banka kredilerine yöneldi. Kredi gereksinimi olan vatandaşlar taksitleri, geri ödemesi ve faiz oranlarında kendilerine en ideal bankayı araştırıyor. Nakit gereksinimi olan, ev ve araba alabilmek isteyen şahıslar amacıyla bankalar faiz oranlarını devamlı olarak güncelleyerek müşterilerine duyuruyor. Bankalardan kredi çekmeye karar veren kişiler, bankaların kredi şartlarını merak ediyor. Şartları yerine getirmek amacıyla şartları öğrenmek istiyor. Kredi çekmek amacıyla tespit edilen birtakım şartlar vardır. İşte Ziraat, İş Bankası, Vakıfbank, Garanti, Akbank, ING bank kredi faiz oranları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Çılgın kredi faiz oranları indirim yarışı tavan yaptı! Son dakika faiz depremi! Bankalar resmen duyurdu, Ziraat, İş Bankası, Vakıfbank, Garanti, Akbank, ING...

Pandemi sürecinde kredilere olan talep arttı. Bankalar bu süreçte ne kadar uygun faizli kredi paketlerini açıklasa da güncel duruma bakıldığında kredi faiz oranları yükselmiş durumda.

Çılgın kredi faiz oranları indirim yarışı tavan yaptı! Son dakika faiz depremi! Bankalar resmen duyurdu, Ziraat, İş Bankası, Vakıfbank, Garanti, Akbank, ING...

Kredi kullanacak vatandaşlar kredi faiz oranlarındaki son durumu merak ediyor. İşte İş Bankası, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank ve diğer bankaların uyguladığı ihtiyaç, konut ve taşıt kredi faiz oranlarındaki son durum...


Çılgın kredi faiz oranları indirim yarışı tavan yaptı! Son dakika faiz depremi! Bankalar resmen duyurdu, Ziraat, İş Bankası, Vakıfbank, Garanti, Akbank, ING...

AKBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.66 (Sigortalı)

1.78 (Sigortasız)

Konut kredisi: 1.37

Taşıt kredisi: 1.57

Çılgın kredi faiz oranları indirim yarışı tavan yaptı! Son dakika faiz depremi! Bankalar resmen duyurdu, Ziraat, İş Bankası, Vakıfbank, Garanti, Akbank, ING...

TEB FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.59

Taşıt kredisi: 1.61

Konut kredisi: 1.51

SON DAKİKA