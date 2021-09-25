Bu sektörlere acil 138 bin işçi alımı var! İŞKUR’a kayıt olarak hemen başvuru yapabilirsiniz! İşte başvuru şartları

Bu sektörlere acil 138 bin işçi alımı var! İŞKUR'a kayıt olarak hemen başvuru yapabilirsiniz! Yeni bir iş arayan tüm vatandaşların uğradığı adreslerden birisi de İŞKUR. Pek çok firma çeşitli iş kollarında alım yapacağı bilgisini paylaşırken açık iş pozisyonları 138 bin oldu. İŞKUR, Eylül ayı ortalarında alım yapan sektörlerle ilgili detayları paylaştı. Her yıl yüz binlerce kişinin işini bulmasına vesile olan Türkiye İş Kurumu yeni işçi ve personel alımı ilanlarını internet sitesi üzerinden vatandaşlara duyurdu. Firmalar halen Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) vasıtasıyla yaklaşık 140 bin personel arıyor.