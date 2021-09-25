Bu sektörlere acil 138 bin işçi alımı var! İŞKUR'a kayıt olarak hemen başvuru yapabilirsiniz! İşte başvuru şartları
Yeni bir iş arayanların sık sık ziyaret ettiği yerlerden birisi de İŞKUR'un internet sitesi oluyor. 2021 yılının ilk gününden bu yana kadar 933 bin vatandaş kurum aracılığıyla yeni işine kavuştu. Türkiye İş Kurumu her yıl yüz binlerce vatandaşın iş bulmasına yardımcı olurken diğer süreçlerde de aktif rol oynuyor. Kamu ve özel sektörde firma ve kuruluşların mevcut işçi alımı ilanlarını yayımlayan kurum bu sayede vatandaşların iş bulmasını sağlıyor. İŞKUR'un internet sitesinde özel sektördeki firmaların çeşitli iş kollarında acil işçi arandığı görülmektedir. Bu doğrultuda son olarak çeşitli kariyer ve iş ilanları sitelerinde iş arayanlara 138 bin eleman alımı yapılacağı bilgisi paylaştı.
Bu sektörlere acil 138 bin işçi alımı var! İŞKUR'a kayıt olarak hemen başvuru yapabilirsiniz! Yeni bir iş arayan tüm vatandaşların uğradığı adreslerden birisi de İŞKUR. Pek çok firma çeşitli iş kollarında alım yapacağı bilgisini paylaşırken açık iş pozisyonları 138 bin oldu. İŞKUR, Eylül ayı ortalarında alım yapan sektörlerle ilgili detayları paylaştı. Her yıl yüz binlerce kişinin işini bulmasına vesile olan Türkiye İş Kurumu yeni işçi ve personel alımı ilanlarını internet sitesi üzerinden vatandaşlara duyurdu. Firmalar halen Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) vasıtasıyla yaklaşık 140 bin personel arıyor.
933 BİNİ AŞKIN KİŞİYİ İŞİNE KAVUŞTU
Yılbaşından bu yana 933 bini aşkın kişiyi işe yerleştiren İŞKUR'da yer alan ilanlara göre; özel sektör en çok beden işçisi, temizlik görevlisi, satış danışmanı, garson ve dikişçi arıyor.
138 BİN KİŞİ İŞE ALINACAK
Özel sektörde yeni iş fırsatları sürüyor. Firmalar halen Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) vasıtasıyla yaklaşık 138 bin personel arıyor.