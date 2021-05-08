RAMAZAN İMSAKİYE
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Çığır açtı uçuş moduna geçiyor! Çare olacak 1.32 müjdesi! Akbank, Yapı Kredi, Ziraat, Finans, Vakıf kredi faiz oranları

Özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasıyla birlikte bankaların taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranlarında değişiklik yaşanıp yaşanmadığı akıllarda yer edindi. Kredi faiz oranlarındaki son gelişmeler sıkı takip altına alınırken Mayıs ayının gelmesiyle binlerce kişi bankaların sitelerini tek tek ziyaret ediyor. Çeşitli dönemlerde faiz oranının değiştiren bankalar bunun yanında müşterilerine bazı kampanyalar sunuyor. Mayıs ayının ilk günlerinde yeni avantajları duyuran bankalar internet siteleri üzerinden yeni fırsatlarını birer birer duyurdu. Kredi çekecekler olanlar bankaların faiz oranlarındaki son gelişmeleri değerlenip kararını ona göre şekillendirecek.

08.05.2021 11:48 - Son Güncelleme: 08.05.2021 11:48
Çığır açtı uçuş moduna geçiyor! Çare olacak 1.32 müjdesi! Akbank, Yapı Kredi, Ziraat, Finans, Vakıf kredi faiz oranları

TCMB faiz kararı sonrası kredi faiz oranları sık sık araştırılıyor. Binlerce kişi bankaların ihtiyaç, taşıt ve konut kredisindeki son teklifleri öğrenmek üzere sorgulatmalar yapıyor. Mayıs ayının gelmesiyle birlikte bankalar kredi faiz oranlarını yeniden şekillendirdi. Taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranlarındaki en uygun teklif belli olurken ayın yeni teklifleri duyuruldu. Aynı zamanda en cazip teklifleri değerlendirmek isteyen banka müşterileri mobil uygulama ya da müşteri hizmetleri üzerinden başvurusunu tamamlamak için karar vermek istiyor. Faiz oranlarındaki yarışı hız kazanırken bildiğiniz gibi oranlar, bankalar tarafından belirli periyotlarda değiştirilmektedir.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Çığır açtı uçuş moduna geçiyor! Çare olacak 1.32 müjdesi! Akbank, Yapı Kredi, Ziraat, Finans, Vakıf kredi faiz oranları

HALKBANK

İhtiyaç kredisi: %1,54
Taşıt kredisi: %1,54
Konut kredisi: %1,38

Çığır açtı uçuş moduna geçiyor! Çare olacak 1.32 müjdesi! Akbank, Yapı Kredi, Ziraat, Finans, Vakıf kredi faiz oranları

HALKBANK KONUT KREDİSİ HESAPLAMA

Kredi miktarı ve vade: 300.000 TL / 120 ay

Aylık Ödemeniz (TL) 5.130,59
Faiz Oranı % 1,38
Toplam Geri Ödemeniz (TL) 615.670,80

Çığır açtı uçuş moduna geçiyor! Çare olacak 1.32 müjdesi! Akbank, Yapı Kredi, Ziraat, Finans, Vakıf kredi faiz oranları

ZİRAAT BANKASI

Tüketici kredisi: Ziraat Bankası tüketici kredi faiz oranı 36 ay vadeye kadar 1,54 olarak karşımıza çıkıyor.

Kredi miktarı ve vade: 50.000 TL / 36 ay
Taksit Tutarı:1.914,12 TL
Faiz Oranı:% 1,54
Yıllık Maliyet Oranı:% 25.05

Çığır açtı uçuş moduna geçiyor! Çare olacak 1.32 müjdesi! Akbank, Yapı Kredi, Ziraat, Finans, Vakıf kredi faiz oranları

Taşıt kredisi: Ziraat Bankası taşıt kredisi faiz oranı 1,54 olarak görülüyor.

Kredi miktarı ve vade: 100.000 TL / 48 ay
Taksit Tutarı:3.160,20 TL
Faiz Oranı:% 1,54
Yıllık Maliyet Oranı:% 24.9499