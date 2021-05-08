Çığır açtı uçuş moduna geçiyor! Çare olacak 1.32 müjdesi! Akbank, Yapı Kredi, Ziraat, Finans, Vakıf kredi faiz oranları
Özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasıyla birlikte bankaların taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranlarında değişiklik yaşanıp yaşanmadığı akıllarda yer edindi. Kredi faiz oranlarındaki son gelişmeler sıkı takip altına alınırken Mayıs ayının gelmesiyle binlerce kişi bankaların sitelerini tek tek ziyaret ediyor. Çeşitli dönemlerde faiz oranının değiştiren bankalar bunun yanında müşterilerine bazı kampanyalar sunuyor. Mayıs ayının ilk günlerinde yeni avantajları duyuran bankalar internet siteleri üzerinden yeni fırsatlarını birer birer duyurdu. Kredi çekecekler olanlar bankaların faiz oranlarındaki son gelişmeleri değerlenip kararını ona göre şekillendirecek.
TCMB faiz kararı sonrası kredi faiz oranları sık sık araştırılıyor. Binlerce kişi bankaların ihtiyaç, taşıt ve konut kredisindeki son teklifleri öğrenmek üzere sorgulatmalar yapıyor. Mayıs ayının gelmesiyle birlikte bankalar kredi faiz oranlarını yeniden şekillendirdi. Taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranlarındaki en uygun teklif belli olurken ayın yeni teklifleri duyuruldu. Aynı zamanda en cazip teklifleri değerlendirmek isteyen banka müşterileri mobil uygulama ya da müşteri hizmetleri üzerinden başvurusunu tamamlamak için karar vermek istiyor. Faiz oranlarındaki yarışı hız kazanırken bildiğiniz gibi oranlar, bankalar tarafından belirli periyotlarda değiştirilmektedir.