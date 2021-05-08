Uzman isimden altın ve gümüş fiyatları ikazı! Çember iyice daralıyor yolu açıldı diyerek uyardı! Haziran sonu...

Çizdiği düzensiz grafikle dikkatleri üzerine çekmeye eden altın fiyatlarında hareketli seyir sürüyor. Bu bağlamda özellikle yaz aylarının gelmesiyle yatırımcılar fiyatları hangi yöne seyredeceğini merak ediyor. Dün kapanış saatlerinde çeyrek altın 784,00 lira, Cumhuriyet altını 3.208,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,12 yükselişle 483,80 liradan işlem gördü. Küresel piyasalarda da altın, 1,840 doların üzerine yükselerek 11 Şubat sonrası zirveyi gördü. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın ve gümüş fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulundu.

08.05.2021 13:15 - Son Güncelleme: 08.05.2021 13:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





