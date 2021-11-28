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Haberler Ekonomi Çığır açan teklifler! En ucuz sıfır araç listesi belli oldu! 193 bin TL'ye sıfır araç satışı başladı: Fiat, Ford, Renault, Hyundai, Nissan...

Çığır açan teklifler! En ucuz sıfır araç listesi belli oldu! 193 bin TL'ye sıfır araç satışı başladı: Fiat, Ford, Renault, Hyundai, Nissan...

2022 gelmeden sıfır araba almak isteyenler yılın son kampanyalarını mercek altına aldı. Bilindiği üzere, internet sitelerinde yer alan sıfır araç kampanyaları listeleri her ay değişiyor. Pandeminin etkisi, çip krizi, tedarik sorunu, döviz kuru gibi birçok sebepten kaynaklanan fiyat artışı vatandaşın araba almasını zorlaştırdı. Ancak bazı firmalar çeşitli kampanyalar ve indirimler yaparak vatandaşın araç almasını kolaylaştırıyor. Bu ay toplam araç satışlarında lider firma Fiat oldu. Fiat'ı Ford ve Renault takip etti. Peki, en ucuz sıfır arabalar hangileri? İşte yıl bitmeden markaların kaçırılmayacak ucuz araba modelleri...

28.11.2021 16:45 - Son Güncelleme: 28.11.2021 16:45
Çığır açan teklifler! En ucuz sıfır araç listesi belli oldu! 193 bin TL’ye sıfır araç satışı başladı: Fiat, Ford, Renault, Hyundai, Nissan...

Çığır açan teklifler! En ucuz sıfır araç listesi belli oldu! 193 bin TL'ye sıfır araç satışı başladı: Fiat, Ford, Renault, Hyundai, Nissan... Sıfır araba almak isteyenler bu kez en ucuz otomobil araştırmasına girdi. Çip krizi sürerken üretim azalıp talep arttı. Bununla birlikte döviz kurlarındaki hareketlilik etkisini otomotiv sektörü üzerinde gösterdi. Ancak bazı firmalar çeşitli kampanyalar ve indirimler yaparak vatandaşın araç almasını kolaylaştırıyor. Bu ay toplam araç satışlarında lider firma Fiat oldu. Fiat'ı Ford ve Renault takip etti. Peki, en ucuz sıfır otomobiller hangileri? İşte o markalar...

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Çığır açan teklifler! En ucuz sıfır araç listesi belli oldu! 193 bin TL’ye sıfır araç satışı başladı: Fiat, Ford, Renault, Hyundai, Nissan...

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) elde edilen verilere göre otomobil ve hafif ticari araç satışları 2021'in ekim ayında 2020 yılı ekim ayına kıyasla yüzde 40.1 azalarak 56 bin 746 oldu.

Çığır açan teklifler! En ucuz sıfır araç listesi belli oldu! 193 bin TL’ye sıfır araç satışı başladı: Fiat, Ford, Renault, Hyundai, Nissan...

2021 yılı ekim ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 46.9 azalarak 40 bin 512 olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 11.7 azalışla 16 bin 234 seviyesinde gerçekleşti.

Çığır açan teklifler! En ucuz sıfır araç listesi belli oldu! 193 bin TL’ye sıfır araç satışı başladı: Fiat, Ford, Renault, Hyundai, Nissan...

FIAT'I FORD VE RENAULT TAKİP ETTİ

ODD raporundan elde edilen bilgilere göre geçtiğimiz ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda Fiat, 12 bin 255 adetle ilk sırayı alarak lider oldu. Fiat'ı 6 bin 643 satışla Ford ve 5 bin 191 satışla da Renault takip etti.

Çığır açan teklifler! En ucuz sıfır araç listesi belli oldu! 193 bin TL’ye sıfır araç satışı başladı: Fiat, Ford, Renault, Hyundai, Nissan...

Öte yandan günden güne artan sıfır araç fiyatları da vatandaşlar tarafından takip edilmeye devam ediyor. Yılın son ayına girilmek üzereyken işte markaların en ucuz sıfır otomobil modelleri...

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