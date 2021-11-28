Çığır açan teklifler! En ucuz sıfır araç listesi belli oldu! 193 bin TL'ye sıfır araç satışı başladı: Fiat, Ford, Renault, Hyundai, Nissan... Sıfır araba almak isteyenler bu kez en ucuz otomobil araştırmasına girdi. Çip krizi sürerken üretim azalıp talep arttı. Bununla birlikte döviz kurlarındaki hareketlilik etkisini otomotiv sektörü üzerinde gösterdi. Ancak bazı firmalar çeşitli kampanyalar ve indirimler yaparak vatandaşın araç almasını kolaylaştırıyor. Bu ay toplam araç satışlarında lider firma Fiat oldu. Fiat'ı Ford ve Renault takip etti. Peki, en ucuz sıfır otomobiller hangileri? İşte o markalar...