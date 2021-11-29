Düğün, balayı masrafları artık son buluyor! Evlenecek çiftler yaşadı! Evlilik finansmanı başvurusu için 31 Aralık son gün…

Mutluluklarını tek çatı altında birleştirmek isteyen evlenecek çiftlere müjdeli haber geldi. Her ne kadar mutlu bir olay olsa da evlilik ekonomik olarak zorlu bir süreçtir ve bütçeye katkı sağlamak isteyen Türkiye Finans Evlilik Finansmanı kampanyasını başlattı. 31 Aralık başvurular için son gün olarak belirlendi ve binlerce çift başvuru şartlarının neler olduğunu merak eder oldu. Düğün, balayı masrafları gözünüzü korkutmasın Türkiye Finans Evlilik Finansmanı fırsatından 36 ay vade ile ödeme yapabilirsiniz. İşte detaylar!