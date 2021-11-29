Düğün, balayı masrafları artık son buluyor! Evlenecek çiftler yaşadı! Evlilik finansmanı başvurusu için 31 Aralık son gün…
Türkiyet Finans Katılım Bankası düğün masraflarını hafifletmek için evlenecek çiftlere finansman desteği sağlıyor. Binlerce çiftin yoğun ilgi gösterdiği ve başvuru şartlarını merak ettiği Türkiye Finans evlilik finansmanı kampanyası ile ilgili tüm detayları araştırmaya başladı. Son gün olarak belirlenen 31 Aralık'ın kaçırılmaması gerekiyor ve geri ödemeler ise 2022'de başlayacağı için bütçeyi rahatlatmak amaçlanıyor. Peki 36 ay vade için faiz oranı ne kadar? İşte ayrıntılar!
Mutluluklarını tek çatı altında birleştirmek isteyen evlenecek çiftlere müjdeli haber geldi. Her ne kadar mutlu bir olay olsa da evlilik ekonomik olarak zorlu bir süreçtir ve bütçeye katkı sağlamak isteyen Türkiye Finans Evlilik Finansmanı kampanyasını başlattı. 31 Aralık başvurular için son gün olarak belirlendi ve binlerce çift başvuru şartlarının neler olduğunu merak eder oldu. Düğün, balayı masrafları gözünüzü korkutmasın Türkiye Finans Evlilik Finansmanı fırsatından 36 ay vade ile ödeme yapabilirsiniz. İşte detaylar!
İşte banka tarafından yapılan açıklamın detayları;
Evlilik harcamaları gözünüzü korkutmasın! Türkiye Finans, sunduğu avantajlı Evlilik Finansmanı ile yeni evlenenlerin evlilik öncesi ve sonrası ihtiyaçları için destek sağlıyor, çiftlerin yükünü hafifletiyor.