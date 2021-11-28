14 milyon euro değerinde! ’Lego’ gibi birleştirilen liman vinçleri Rusya’ya götürülecek

Rusya'nın Novorossiysk Limanı'nda hizmet verecek 14 milyon euro değerindeki iki konteyner vinci, Trabzon Limanı'nda Türk ve yabancı mühendislerden oluşan 60 kişilik ekibin 4 ay süren çalışmasıyla adeta "lego" gibi birleştirilerek kullanıma hazır hale getirildi.