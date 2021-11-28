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14 milyon euro değerinde! 'Lego' gibi birleştirilen liman vinçleri Rusya'ya götürülecek

İrlanda'dan parçalar halinde gemiyle Trabzon Limanı'na getirilen, burada Türk ve yabancı mühendislerin yer aldığı 60 kişilik ekibin 4 ay süren çalışmasıyla birleştirilen 108 metre yüksekliğindeki iki vinç, dubaya yüklenerek deniz yoluyla Rusya'nın Novorossiysk Limanı'na ulaştırılacak. İşte tam tamına 14 milyon euro değerinde olan o vinçler...

AA
28.11.2021 15:57 - Son Güncelleme: 28.11.2021 16:18
14 milyon euro değerinde! ’Lego’ gibi birleştirilen liman vinçleri Rusya’ya götürülecek

Rusya'nın Novorossiysk Limanı'nda hizmet verecek 14 milyon euro değerindeki iki konteyner vinci, Trabzon Limanı'nda Türk ve yabancı mühendislerden oluşan 60 kişilik ekibin 4 ay süren çalışmasıyla adeta "lego" gibi birleştirilerek kullanıma hazır hale getirildi.

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14 milyon euro değerinde! ’Lego’ gibi birleştirilen liman vinçleri Rusya’ya götürülecek

Nisan ayında üretim yeri İrlanda'dan parçalar halinde gemiyle Trabzon Limanı'na getirilen vinçlerin buradaki kurulum aşaması tamamlandı.

Limanlarda konteyner indirmek ve yüklemek için kullanılacak iki dev konteyner vinci, hassas çalışma sonucu yaklaşık 4 ayda birleştirildi.

14 milyon euro değerinde! ’Lego’ gibi birleştirilen liman vinçleri Rusya’ya götürülecek

Parçalarının, limanda yaklaşık 20 bin metrekarelik alanı kapladığı vinçler, Türkiye'nin en büyük ağır nakliyat firmalarından Harekat Nakliyat tarafından monte edildi.

Yüksekliği 108 metreyi bulan, 75 ton taşıma kapasitesine sahip vinçlerin montajında Türk ve yabancılardan oluşan 60 kişilik ekip görev yaptı.

14 milyon euro değerinde! ’Lego’ gibi birleştirilen liman vinçleri Rusya’ya götürülecek

Mobil ve paletli vinçler, taşıma kapasitesi yüksek uzaktan kumandalı araçlar ve çeşitli iş makinelerinin kullanıldığı montaj çalışmasının ardından kullanıma hazır hale getirilen vinçler, raylı sistem kullanılarak "barge" adı verilen futbol sahası büyüklüğündeki dubaya yüklenecek. Vinç yüklü duba da hava şartlarının elverişli olduğu dönemde gemiyle çekilerek deniz yoluyla Rusya'nın Novorossiysk Limanı'na götürülecek.

14 milyon euro değerinde! ’Lego’ gibi birleştirilen liman vinçleri Rusya’ya götürülecek

"NAKLİYE İŞLEMİ, BİLDİĞİM KADARIYLA BU ALANDA YAPILACAK İLK OPERASYON OLACAKTIR"
Trabzon Liman İşletmeciliği AŞ Genel Müdürü Muzaffer Ermiş, AA muhabirine, vinçlerin kurulumunun çok yoğun ve planlı bir çalışmayla temmuz ortalarında tamamlandığını söyledi.

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