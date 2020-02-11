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Dünyanın 2. en büyük altın kasası kapılarını açtı | Hangi ülkenin ne kadar altını var? İşte ülkelerin altın rezervleri

Dünyanın 2. en büyük altın kasası olarak bilinen İngiltere Merkez Bankası kapılarını açtı. Bazıları başka ülkelere ait olmak üzere 5 bin tondan fazla altının bulunduğu İngiltere Merkez Bankası'na özel izinle giren BBC altınları görüntüledi. İşte değeri 190 milyar sterlini aşan altın kasasından özel görüntüler...

11.02.2020 09:05 - Son Güncelleme: 11.02.2020 09:05
Dünyanın 2. en büyük altın kasası kapılarını açtı | Hangi ülkenin ne kadar altını var? İşte ülkelerin altın rezervleri

Güvenlik önlemlerinin çok fazla olduğu İngiltere Merkez Bankası, özel izinle kapılarını açtı. Altının neden bu kadar değerli olduğu sorusunu yanıtlayan, İngiltere Merkez Bankası Genel Müdürü Victoria Cleland yaptığı açıklamada, "Bir nedeni ender bulunuyor olmaları, sınırlı sayıdalar. Üretebileceğiniz bir şey değil. Buradaki altın tasarruf aracı. Küresel olarak değerli sayılıyor. İnsanlar altın istiyor, bu da bir piyasa yaratıyor. Değeri para birimleri kadar değişken değil. Daha dayanıklı bir yatırım aracı." ifadelerini kullandı.

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Dünyanın 2. en büyük altın kasası kapılarını açtı | Hangi ülkenin ne kadar altını var? İşte ülkelerin altın rezervleri

BBC'nin haberine göre kasada birçok ülkelere ait altın külçesi bulunuyor. Altınlar onlar adına burada himaye ediliyor.

Dünyanın 2. en büyük altın kasası kapılarını açtı | Hangi ülkenin ne kadar altını var? İşte ülkelerin altın rezervleri

Buradaki altın külçelerinin ağırlığı 5 bin tondan fazla.

Dünyanın 2. en büyük altın kasası kapılarını açtı | Hangi ülkenin ne kadar altını var? İşte ülkelerin altın rezervleri

Değeri ise 190 milyar sterlinin üzerinde.

Dünyanın 2. en büyük altın kasası kapılarını açtı | Hangi ülkenin ne kadar altını var? İşte ülkelerin altın rezervleri

Hepsini üst üste koyarsanız yüksekliği 15 km olur.

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