Dünyanın 2. en büyük altın kasası kapılarını açtı | Hangi ülkenin ne kadar altını var? İşte ülkelerin altın rezervleri

Güvenlik önlemlerinin çok fazla olduğu İngiltere Merkez Bankası, özel izinle kapılarını açtı. Altının neden bu kadar değerli olduğu sorusunu yanıtlayan, İngiltere Merkez Bankası Genel Müdürü Victoria Cleland yaptığı açıklamada, "Bir nedeni ender bulunuyor olmaları, sınırlı sayıdalar. Üretebileceğiniz bir şey değil. Buradaki altın tasarruf aracı. Küresel olarak değerli sayılıyor. İnsanlar altın istiyor, bu da bir piyasa yaratıyor. Değeri para birimleri kadar değişken değil. Daha dayanıklı bir yatırım aracı." ifadelerini kullandı.