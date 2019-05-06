Çifte maaş ve erken emeklilik! İşte erken emeklilik ile ilgili merak edilen detaylar...
Tamamlayıcı emeklilik çalışanlara çifte maaş imkanı sağlayacak. Çalışırken yapılan tasarruflar emeklilikte rahat ettirecek. Üstelik daha erken emekli olunacak. Tamamlayıcı emeklilik birçok ülkede farklı şekillerde uygulanıyor. Ülkemizde de 2017 yılında Bireysel Emeklilik Sistemi'ne otomatik katılım ile başlatıldı. Ancak bu sisteme girmek zorunlu, kalmak isteğe bağlı olarak uygulanıyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, tamamlayıcı emeklilik ve çifte maaş ile ilgili soruları sizler için yanıtladı. İşte merak edilen tüm detaylar...
2017'DE BAŞLADI
Yani 45 yaşın altındaki tüm çalışanlar Bireysel Emeklilik Sistemi'ne alınıyor, kalmak istemeyen iki ay içerisinde çıkıyor. Tamamlayıcı emeklilik sistemi aslında özüne bakıldığında çalışanların emekli olduklarında gelirlerinde meydana gelebilecek düşmeleri önleyici bir tedbir olarak görünüyor. Türkiye'de çalışanlar emekli olduklarında iş hayatında aldıkları maaştan daha düşük bir maaş elde ediyor. Tamamlayıcı emeklilik sistemi, çalışanlara emekliliklerinde ek gelir oluşturarak, çalışma dönemlerindeki hayat standartlarını korumalarını sağlayacak.
BÜTÇEYE GÖRE BİRİKİM
Şimdi düşünülen ve tüm tarafların katılımıyla sonuçlandırılacak olan tamamlayıcı emeklilik sisteminde ise zorunluluk esas alınacak. Böylece çalışanlar kazançlarına göre bütçelerini sarsmadan birikim yapacak, buna devlet ve işveren katkısı da dahil olacak. Ayrıca tasarrufların birikeceği fonun kıdem tazminat fonuyla entegre olması her iki fonun güvence altında olmasını da sağlayacak.
YAŞ-PRİM FARKLI
Şu anda SGK sistemine giren bir kadın çalışan 58, erkek ise 61 yaşında 20 yıl prim ödeyerek emekli olabiliyor. Bireysel Emeklilik Sistemi'nde ise şu anki duruma göre 10 yıl 56 yaş tamamlandığında emeklilik olacak ve maaş ödenecek. Maaşlardan şu anda kesilen oran yüzde 3. Yani en az kesinti asgari ücrete göre, 76 lira 75 kuruş olarak uygulanıyor.