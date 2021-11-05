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Bu tarih öncesi SGK girişi olanlar 3600 ve 4500 günle erken emeklilik... Dikkat anında ödeme alacaksınız!

Sosyal Güvenlik Kurumu içeriğinde rastgele bir kurum ya da kuruluşta sigortalı olarak çalışan milyonlarca şahıs 3600 günden emekli olma hayali ile gün sayıyor. Fakat bütün çalışanların 3600 günle emekli olma hakkı yok. Peki kimler 3600 günle emekli olabilir? SGK SSK Bağkur primi az plan çalışan nasıl emekli olur? Erken emekli olma şartları nedir? 2021 nasıl erken emekli olurum? Herkes emekli olmak istiyor. Erken emeklilikte sigorta giriş tarihi son derece ehemmiyet arz etmektedir. Erken emekli olabilmek amacıyla en mühim ölçüt 1999 tarihinden evvelce sigorta girişi olarak belirlendi.

takvim.com.tr
05.11.2021 08:55 - Son Güncelleme: 05.11.2021 08:55
Bu tarih öncesi SGK girişi olanlar 3600 ve 4500 günle erken emeklilik... Dikkat anında ödeme alacaksınız!

Tek tek açıklama yapıldı. Milyonlarca çalışanın en büyük hayali erken emekli olabilmektir. Bu anlamda SGK tarafında çeşitli formüller yer alıyor. Bu anlamda bu tarih evveli SGK (SSK) girişi olanlar 3600 ve 4500 günle erken emeklilik amacıyla detaylar son derece merak ediliyor. Bu anlamda erken emeklilikte üç tarih çok mühim… Her çalışanın en mühim hayali erken emekli olmaktır. Çok sayıda vatandaş çok ufak yaşlardan itibaren çalışma hayatında yer alıyor. Emekli olmak amacıyla çoğu lüzumlu koşulu yerine getirmek gerekiyor.

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Bu tarih öncesi SGK girişi olanlar 3600 ve 4500 günle erken emeklilik... Dikkat anında ödeme alacaksınız!

3600 GÜNDEN NASIL EMEKLİ OLUNUR?

4A yani eski adıyla SSK, 4B yani eski adıyla Bağ-Kur ve 4C yani eski adıyla emekli sandığı kapsamında sigortalı olan bayan ve erkeklerin erken emekli olabilmeleri amacıyla en mühim koşul sigorta başlangıç tarihleridir. Erken emeklilikte üç tarih çok mühim…

Bu tarih öncesi SGK girişi olanlar 3600 ve 4500 günle erken emeklilik... Dikkat anında ödeme alacaksınız!

Erken emeklilik amacıyla 08.09.1999 tarihinden evvelce sigortalı olup, 15 senelik sigorta zamanı ve 3600 prim gününü tamamlamış olmaları gerekmektedir. İkinci olarak da 31.12.2011 tarihinden evvelce sigortalı olup 15 senelik sigorta vakti ve 3600 iş günü primini dolduran erkekler 55 yaşında, bayanlar ise 54 yaşında emekli olmaya hak kazanırlar.

Bu tarih öncesi SGK girişi olanlar 3600 ve 4500 günle erken emeklilik... Dikkat anında ödeme alacaksınız!

08.09.199 tarihinden evvelce girişi olmayanların 3600 günden emekli olmaları olası değildir. Bunun dışında 31.12.2011 tarihine kadar prim gününü doldurmamış olan erkek sigortalılar 59, bayan sigortalılar ise 58 yaşında 3600 gün üzerinden emekliliğe hak kazanırlar.

Bu tarih öncesi SGK girişi olanlar 3600 ve 4500 günle erken emeklilik... Dikkat anında ödeme alacaksınız!

Kişinin sigorta girişi 08.09.1999 tarihinden sonra ise 3600 prim gününden emekli olmaları üstünlük sağlamamaktadır. Fakat, 3600 gün koşulı, 08.09.1999'dan sonra işe girenler amacıyla 4500, 01.05.2008 gününden sonra işe girenler amacıyla 5400 olarak uygulanmaktadır.

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