Bu tarih öncesi SGK girişi olanlar 3600 ve 4500 günle erken emeklilik... Dikkat anında ödeme alacaksınız!

Tek tek açıklama yapıldı. Milyonlarca çalışanın en büyük hayali erken emekli olabilmektir. Bu anlamda SGK tarafında çeşitli formüller yer alıyor. Bu anlamda bu tarih evveli SGK (SSK) girişi olanlar 3600 ve 4500 günle erken emeklilik amacıyla detaylar son derece merak ediliyor. Bu anlamda erken emeklilikte üç tarih çok mühim… Her çalışanın en mühim hayali erken emekli olmaktır. Çok sayıda vatandaş çok ufak yaşlardan itibaren çalışma hayatında yer alıyor. Emekli olmak amacıyla çoğu lüzumlu koşulu yerine getirmek gerekiyor.