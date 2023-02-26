EYT ve yapılandırma yasası geliyor! 2 milyon 250 bin EYT’li için emeklilik başvurusu başlıyor
Salı günü toplanacak Meclis'in gündeminde iki önemli yasa var... Yapılandırma yasası ile borçlar silinirken EYT'li emekli olacak. Yapılandırma EYT'liye kolaylık getirecek.
26.02.2023 06:53 - Son Güncelleme: 26.02.2023 06:53
Türkiye 11 ilde yaşadığı asrın felaketinin yaralarını sarmaya çalışırken bir yandan da gündemdeki önemli yasal düzenlemeleri bekliyor.
Depremzede vatandaşların da büyük çoğunluğunu ilgilendiren yapılandırma tasarısı ve EYT yasasının önümüzdeki Salı günü Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.
Yine kısmi emeklilik için de yaş şartının 8 Eylül 1999 öncesinde olduğu gibi kadınlarda 50, erkeklerde 55 olması isteniyor. TBMM gündeminde olan bir diğer yasa tasarısı ise borç yapılandırması ile ilgili.
Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırmasını içeren taslak ile milyonlarca vatandaşın kamuya olan tüm borçları yapılandırılacak.