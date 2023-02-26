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EYT ve yapılandırma yasası geliyor! 2 milyon 250 bin EYT’li için emeklilik başvurusu başlıyor

Salı günü toplanacak Meclis'in gündeminde iki önemli yasa var... Yapılandırma yasası ile borçlar silinirken EYT'li emekli olacak. Yapılandırma EYT'liye kolaylık getirecek.

26.02.2023 06:53 - Son Güncelleme: 26.02.2023 06:53
EYT ve yapılandırma yasası geliyor! 2 milyon 250 bin EYT’li için emeklilik başvurusu başlıyor

Türkiye 11 ilde yaşadığı asrın felaketinin yaralarını sarmaya çalışırken bir yandan da gündemdeki önemli yasal düzenlemeleri bekliyor.

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EYT ve yapılandırma yasası geliyor! 2 milyon 250 bin EYT’li için emeklilik başvurusu başlıyor

Depremzede vatandaşların da büyük çoğunluğunu ilgilendiren yapılandırma tasarısı ve EYT yasasının önümüzdeki Salı günü Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

EYT ve yapılandırma yasası geliyor! 2 milyon 250 bin EYT’li için emeklilik başvurusu başlıyor

EYT yasası komisyonda değiştirilmeden kabul edilmişti. Genel Kurul'da bazı değişikliklerin olabileceği noktasında beklentiler de bulunuyor. Bunların başında da SSK'lılar için kademeli prim şartının 5 bin güne indirilmesi geliyor.

EYT ve yapılandırma yasası geliyor! 2 milyon 250 bin EYT’li için emeklilik başvurusu başlıyor

Yine kısmi emeklilik için de yaş şartının 8 Eylül 1999 öncesinde olduğu gibi kadınlarda 50, erkeklerde 55 olması isteniyor. TBMM gündeminde olan bir diğer yasa tasarısı ise borç yapılandırması ile ilgili.

EYT ve yapılandırma yasası geliyor! 2 milyon 250 bin EYT’li için emeklilik başvurusu başlıyor

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırmasını içeren taslak ile milyonlarca vatandaşın kamuya olan tüm borçları yapılandırılacak.

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