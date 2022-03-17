Çiftçiye destek müjdesi! Tam 555 milyon Euro! Süt, kırmızı et, yumurta…
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 555 milyon avroluk IPARD-3 Programı'nın (2021-2027), Avrupa Komisyonu tarafından kabul edildiğini duyurdu. Söz konusu program kapsamında arım İşletmelerinin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar: Süt, kırmızı et, kanatlı et yetiştiriciliği ve yumurta tavukçuluğuna destek verilecek.
17.03.2022 08:52 - Son Güncelleme: 17.03.2022 08:52
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Avrupa Komisyonu tarafından 430 milyon euro fon tahsis edilen IPARD-3 Programı'nda, ulusal katkının da eklenmesiyle faydalanıcılara proje karşılığı dağıtılacak hibe tutarının yaklaşık 555 milyon euro olacağını belirterek, "Toplamda ekonomiye kazandırılacak olan yatırım tutarının 1 milyar avroyu geçmesini bekliyoruz" ifadesini kullandı.