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Çiftçiye destek müjdesi! Tam 555 milyon Euro! Süt, kırmızı et, yumurta…

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 555 milyon avroluk IPARD-3 Programı'nın (2021-2027), Avrupa Komisyonu tarafından kabul edildiğini duyurdu. Söz konusu program kapsamında arım İşletmelerinin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar: Süt, kırmızı et, kanatlı et yetiştiriciliği ve yumurta tavukçuluğuna destek verilecek.

17.03.2022 08:52 - Son Güncelleme: 17.03.2022 08:52
Çiftçiye destek müjdesi! Tam 555 milyon Euro! Süt, kırmızı et, yumurta…

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Avrupa Komisyonu tarafından 430 milyon euro fon tahsis edilen IPARD-3 Programı'nda, ulusal katkının da eklenmesiyle faydalanıcılara proje karşılığı dağıtılacak hibe tutarının yaklaşık 555 milyon euro olacağını belirterek, "Toplamda ekonomiye kazandırılacak olan yatırım tutarının 1 milyar avroyu geçmesini bekliyoruz" ifadesini kullandı.

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Çiftçiye destek müjdesi! Tam 555 milyon Euro! Süt, kırmızı et, yumurta…

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamada da programın 42 ilde uygulanacağı bilgisi verildi.

Çiftçiye destek müjdesi! Tam 555 milyon Euro! Süt, kırmızı et, yumurta…

SÜT, KIRMIZI ET, KANATLI ET, YUMURTA ÜRETİMİNE DESTEK
Yapılan son dakika açıklamasında, "IPARD-3 Programı kapsamında, Tarım İşletmelerinin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar: Süt, kırmızı et, kanatlı et yetiştiriciliği ve yumurta tavukçuluğuna destek verilecek.

Çiftçiye destek müjdesi! Tam 555 milyon Euro! Süt, kırmızı et, yumurta…

Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanmasına Yönelik Yatırımlar:

Çiftçiye destek müjdesi! Tam 555 milyon Euro! Süt, kırmızı et, yumurta…

Süt işleme, peynir altı suyu, süt toplama merkezleri, likit yumurta, et işleme, kesimhane, kombinalar, meyve-sebze depolama, su ürünleri işleme ve depolama gibi alt sektörlere destek verilecek" ifadeleri kullanıldı.

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