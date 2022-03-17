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Fırsatçı ev sahiplerine ve fahiş ev kirası artışına karşı harekete geçiliyor

Son dönemde yaşanan kiralık ev sıkıntısı fırsatçılığı beraberinde getirirken, ev sahipleri eski kiracılarına "ya fiyatı artır ya da evden çık" baskısı yapıyor. Fırsatçı ev sahiplerine ve fahiş ev kirası artışına karşı düğmeye basıldı. Geçici zam sınırlaması, tavan getirilmesi ve 5 yılı dolan kiracıdan rayiç bedel isteme süresinin 8 yıla çıkarılması talep ediliyor. İşte fırsatçı ev sahiplerine karşı atılması planlanan adımlar.

17.03.2022 08:34 - Son Güncelleme: 17.03.2022 08:37
Fırsatçı ev sahiplerine ve fahiş ev kirası artışına karşı harekete geçiliyor

Son dönemde yaşanan kiralık ev sıkıntısı fırsatçılığı beraberinde getirirken, ev sahipleri eski kiracılarına "ya fiyatı artır ya da evden çık" baskısı yapıyor. Yüksek kira baskısıyla karşılaşan kiracılar tüketici dernekleri, CİMER, Maliye, Ticaret Bakanlığı'na şikâyet yağdırdı, bir yandan da mahkemenin yolunu tuttu.

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Fırsatçı ev sahiplerine ve fahiş ev kirası artışına karşı harekete geçiliyor

Ticaret Bakanı Mehmet Muş da kira artışları konusuna dair bir açıklama yaptı hükmü hatırlattı. Fahiş kira artışında tavan talebi ile atılacak adımlar ortaya çıkıyor. İşte ev kiralarında artış ve fırsatçı ev sahiplerine karşı yapılacak düzenlemelere ilişkin son dakika detayları...

Fırsatçı ev sahiplerine ve fahiş ev kirası artışına karşı harekete geçiliyor

KİMSE EV KİRASINDA FAHİŞ ARTIŞ YAPAMAZ
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İstanbul'da da yüzde 200'ü geçen kira artışlarını değerlendirirken, "Üretici, tedarikçi, perakende işletmelerce bir mal veya hizmetin satış fiyatında fahiş artış yapılamaz.

Fırsatçı ev sahiplerine ve fahiş ev kirası artışına karşı harekete geçiliyor

Piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini, serbest rekabeti bozucu, tüketicinin malları ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunulamayacağı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Kanunu, kira sözleşmeleri ve ücretlerinin belirlenmesi de Türk Borçlar Kanunu ile hüküm altına alınmıştır" dedi.

Fırsatçı ev sahiplerine ve fahiş ev kirası artışına karşı harekete geçiliyor

FAHİŞ ARTIŞA "TAVAN" TALEBİ
Sabah'ta yer alan habere göre TÜFE üzerinde artış ve kira parasında ek zam isteyen ev sahiplerine yönelik şikâyetler tüketici hakem heyetlerini, sektör temsilcileri, ilgili kurumları harekete geçirdi. Kiracıya verilen yasal haklar uygulanmadığı durumlarda Tüketici Hakem Heyeti'ne, taraflar arasında anlaşmazlıklarda mahkemeye dava başvurusu yapılabilir.

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