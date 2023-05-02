Bağ-Kur ve SSK’lıların yüzünü güldürecek tablo! 6 milyon emekliye refah payı müjdesi geldi! 7.500-7.600-7.700 TL üstü maaş alan herkes...

6 milyon emekliye refah payı müjdesi geldi. Milyonların yüzünü güldürecek tablo! 7.500-7.600-7.700 TL üstü maaş alan herkesi kapsıyor. Zamlı emekli ve memur maaşları için geri sayım başladı. Milyonlarca kişinin beklediği müjdeli haberi Başkan Erdoğan duyurdu. Başkan Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na talimat verdiğini ifade etti.