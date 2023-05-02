Bağ-Kur ve SSK'lıların yüzünü güldürecek tablo! 6 milyon emekliye refah payı müjdesi geldi! 7.500-7.600-7.700 TL üstü maaş alan herkes...
Milyonlarca emekli gelecek aylarda yapılacak zamlara odaklandı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz ayında maaşlarına ne kadar yapılacağını merakla bekliyor. Dün açıklama yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan emekli ve memurların yüzünü güldürecek müjdeleri peş peşe verdi. Bakanlıklara talimat verdiğini söyleyen Başkan Erdoğan "Temmuzda enflasyon farkı yanında refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız" dedi.
02.05.2023 09:35 - Son Güncelleme: 02.05.2023 09:35
6 milyon emekliye refah payı müjdesi geldi. Milyonların yüzünü güldürecek tablo! 7.500-7.600-7.700 TL üstü maaş alan herkesi kapsıyor. Zamlı emekli ve memur maaşları için geri sayım başladı. Milyonlarca kişinin beklediği müjdeli haberi Başkan Erdoğan duyurdu. Başkan Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na talimat verdiğini ifade etti.
EMEKLİYE MEMURA PEŞ PEŞE MÜJDELER!
Erdoğan, seçimden sonra yeni Meclis'in yasama faaliyetlerine başlamasıyla emekliye zam düzenlemesi ile milyonları sevindirecek haberi vereceklerini ifade etti.