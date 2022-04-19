Çeyrek atından gelen rest büyüyor! Altın fiyatları yatırımcılarını dumur etti! Gram altın alan, pişmanlık üzerine pişmanlık yaşıyor!

Ons altın fiyatları aşağı yukarı 5 haftanın zirvesini görürken; gram altın fiyatları da haftaya yükselişle başladı. Hafta çapında yapılacak IMF toplantılarının altın fiyatları üstünde etkili olması bekleniyor. Altının ons fiyatı, 1998 dolar oranına kadar yükselerek aşağı yukarıya 5 haftanın zirvesini görürken; bugün içinde en düşük ise 1971 dolar civarını gördü. Ons altın, şu dakikalarda yüzde 0,81 oranında yükselişle 1990 dolardan prosedür gördü. Gram altın fiyatları, geçen haftayı 929 lira civarından tamamlarken; yeni haftanın ilk prosedür gününe 934 lira civarından başladı. Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı; gün içinde en yüksek 941,29 lirayı, en düşük ise 926,83 lira civarını gördü. Gram altın dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan artışın etkisiyle yukarıya yönlü hareket ederken, saat 16:50 itibarıyla yüzde 0,90 oranında yükselişle 937,44 lira civarında bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1531 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 302 liradan satılıyor.