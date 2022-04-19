Çeyrek atından gelen rest büyüyor! Altın fiyatları yatırımcılarını dumur etti! Gram altın alan, pişmanlık üzerine pişmanlık yaşıyor!
Altın fiyatları için son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Çeyrek atından gelen rest büyüyor! Altın fiyatları yatırımcılarını dumur etti! Altının ons fiyatı, haftanın ikinci prosedür gününde 1993 dolar oranına kadar yükselerek, 11 Mart tarihinden bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Altın fiyatlarında yaşanan yükselişte küresel enflasyonist risk, ABD ve Avrupa Birliği'nde resesyon riskinin yükselmesi, Rusya-Ukrayna savaşında tansiyonun yükselmesi ve Rusya'ya gelebilecek mümkün yaptırımlar etkili oluyor.
Ons altın fiyatları aşağı yukarı 5 haftanın zirvesini görürken; gram altın fiyatları da haftaya yükselişle başladı. Hafta çapında yapılacak IMF toplantılarının altın fiyatları üstünde etkili olması bekleniyor. Altının ons fiyatı, 1998 dolar oranına kadar yükselerek aşağı yukarıya 5 haftanın zirvesini görürken; bugün içinde en düşük ise 1971 dolar civarını gördü. Ons altın, şu dakikalarda yüzde 0,81 oranında yükselişle 1990 dolardan prosedür gördü. Gram altın fiyatları, geçen haftayı 929 lira civarından tamamlarken; yeni haftanın ilk prosedür gününe 934 lira civarından başladı. Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı; gün içinde en yüksek 941,29 lirayı, en düşük ise 926,83 lira civarını gördü. Gram altın dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan artışın etkisiyle yukarıya yönlü hareket ederken, saat 16:50 itibarıyla yüzde 0,90 oranında yükselişle 937,44 lira civarında bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1531 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 302 liradan satılıyor.
Ekonomide yaşanan ilerlemeler altın fiyatlarını da dalgalandırmaya devam eder iken altın fiyatları tahminleri de değişiyor. Gram altında yaşanan dalgalanma sürerken yabancıların altın analizleri ve fiyat beklentileri de değişti. Amerika'da belirtiler Mart ayı enflasyonu rakamları ile son 40 yılın rekoru kırılırken altın fiyatlarında da sert hareketler görüldü.
FED doğrultusundan peş peşe oluşturulan agresif açıklamalar ile yükselişini baskılayarak düşüşe yöneliyordu. Altın fiyatları amacıyla yeni bir ön görü de dünyanın en büyük yatırım bankaları arasında yer alan Goldman Sachs doğrultusundan yapıldı.
ALTIN FİYATLARINI FED BELİRLEYECEK
Commerzbank ekonomistleri ise gerçekleştirdikleri altın değerlendirmesinde yatırımcılarla, "FED, büyük ihtimalle gelecek aylarda para politikasında sıkılaştırmaya devam edecek. 50 baz puan gibi büyük fazi artırımlarının gelmesi muhtemel olacak. Bundan ötürü ABD bilgilerinin altın fiyatlarını yükseltmesini beklemiyoruz." notunu paylaştılar.
ALTIN NE OLACAK?
HSBC ekonomistlerince oluşturulan değerlendirmede altın fiyatlarına dair kritik tespitler yapıldı. Ünlü ekonomistler doların kazanımlarının artmasının altın fiyatlarının yükselişine engel olma ihtimalini ifade ediyorlar. Yapılan son değerlendirmede, "FED'in ılımlı mali harcamalara yeşil ışık yakması ve para siyasetini normalleştirme kararlılığı altın fiyatları üstünde baskı oluşturacak. Bu baskı senenin ikinci %50 sinde çok daha çok bir şekilde hissedilecek. Dolar değerlendikçe altındaki kazanımlar sınırlanacak. Jeopolitik tehlikeler devreden çıkmaya başlarsa altın fiyatlarında bir düşüş trendi tetiklenebilir." denildi.