Çeyrek atından gelen rest büyüyor! Altın fiyatları yatırımcılarını darmaduman etti! Gram altın alan, pişmanlık üzerine pişmanlık yaşıyor!

⚡SON DAKİKA ALTIN HABERLERİ: Altın, gelecek Fed toplantısında daha büyük bir faiz artışına net gözüyle bakılmasına karşın yatırımcıların jeopolitik belirsizlikler ve enflasyonun düşmeyeceğine dair kaygıları nedeniyle civarını korumaya devam ediyor. Bu anlamda vatandaşlar 'gram altın ne kadar?, çeyrek altın kaç TL?' gibi soruların cevabını incelemeye devam ederken; cumhuriyet altını, ata altın ve tam altın da en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, altın ne kadar oldu? Gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar? CANLI ve güncel altın fiyatları, bugün altında anlık son hal haberimizde...