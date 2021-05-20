Borcu olan da alabilecek! Ucuz kredi müjdesi! 6 ay geri ödemesiz kredi!

İŞTE MÜJDENİN TÜM AYRINTILARI

Faizden indirilecek tutarın yaklaşık 1.6 milyar lira olması hedefleniyor. Beş yeni istihdam yaratıp kredi kullanan işletmenin 100 bin liralık faizinden 80 bin 86 lira prim düşülecek. Böylece işletme sadece 20 bin liranın altında faiz ödemiş olacak.