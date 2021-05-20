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Borcu olan da alabilecek! Ucuz kredi müjdesi! 6 ay geri ödemesiz kredi!

Başkan Erdoğan'ın ucuz kredi müjdesi binlerce kişiye yeni iş kapısı açıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilerine göre, 50'nin altında işçi çalıştıran 714 bin işletmenin ucuz krediden yararlanması bekleniyor. Krediler ilk 6 ay ödemesiz olup 24 ay vadeli olacak. İşte detaylar…

20.05.2021 08:41 - Son Güncelleme: 20.05.2021 08:41
Borcu olan da alabilecek! Ucuz kredi müjdesi! 6 ay geri ödemesiz kredi!

Başkan Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi verdi, ekonomide istihdam temelli kalkınmanın yeni bir kapısı daha aralanmış oldu.

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Borcu olan da alabilecek! Ucuz kredi müjdesi! 6 ay geri ödemesiz kredi!

Başkan Erdoğan'ın açıkladığı ilave istihdama ucuz kredi 100 bin istihdam sağlayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilerine göre, 50'nin altında işçi çalıştıran 714 bin işletmenin ucuz krediden yararlanması bekleniyor.

Borcu olan da alabilecek! Ucuz kredi müjdesi! 6 ay geri ödemesiz kredi!

İlk planda 3.8 milyar, toplamda da 10 milyar liralık kredi çekilmesi bekleniyor.

Borcu olan da alabilecek! Ucuz kredi müjdesi! 6 ay geri ödemesiz kredi!

İŞTE MÜJDENİN TÜM AYRINTILARI
Faizden indirilecek tutarın yaklaşık 1.6 milyar lira olması hedefleniyor. Beş yeni istihdam yaratıp kredi kullanan işletmenin 100 bin liralık faizinden 80 bin 86 lira prim düşülecek. Böylece işletme sadece 20 bin liranın altında faiz ödemiş olacak.

Borcu olan da alabilecek! Ucuz kredi müjdesi! 6 ay geri ödemesiz kredi!

2022'YE KADAR DÜŞÜLECEK
Mikro, küçük ölçekli işletmelerin likidite sıkıntısını karşılamak ve istihdamı desteklemek için ilave olarak işe aldıkları sigortalılar için ödemeleri gereken sigorta primleri 30 Haziran 2022'ye kadar kullandıkları kredi faiz veya kâr payı bakiyesinden düşecek. Kredi garanti kurumlarınca kredi faiz veya kâr payı bakiyesinden düşülen tutar İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak.