Borcu olan da alabilecek! Ucuz kredi müjdesi! 6 ay geri ödemesiz kredi!
Başkan Erdoğan'ın ucuz kredi müjdesi binlerce kişiye yeni iş kapısı açıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilerine göre, 50'nin altında işçi çalıştıran 714 bin işletmenin ucuz krediden yararlanması bekleniyor. Krediler ilk 6 ay ödemesiz olup 24 ay vadeli olacak. İşte detaylar…
20.05.2021 08:41
- Son Güncelleme: 20.05.2021 08:41
2022'YE KADAR DÜŞÜLECEK
Mikro, küçük ölçekli işletmelerin likidite sıkıntısını karşılamak ve istihdamı desteklemek için ilave olarak işe aldıkları sigortalılar için ödemeleri gereken sigorta primleri 30 Haziran 2022'ye kadar kullandıkları kredi faiz veya kâr payı bakiyesinden düşecek. Kredi garanti kurumlarınca kredi faiz veya kâr payı bakiyesinden düşülen tutar İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak.