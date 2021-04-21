21 Nisan günü altın fiyatları ne kadar oldu? Canlı çeyrek, yarım, gram, Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik fiyatı!
21 Nisan altın fiyatları ne kadar? Çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik fiyatı altına yatırım yapan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Altın alımı veya satımı yapmak isteyenler canlı altın fiyatlarını takip ediyor. Kapalıçarşı altın fiyatlarına göre; serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 462,20 lira olmuştu. Peki, 21 Nisan altın fiyatları ne kadar? İşte yanıtı!
21.04.2021 08:00
- Son Güncelleme: 21.04.2021 08:00
ALTIN DÜNÜ NASIL KAPATTI?
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 462,20 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 462 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 462,20 liradan, 3 bin 45 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 66 liradan, 421,35 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 425,35 liradan, 2 bin 975 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 995 liradan, bin 488 liradan alınan Yarım Ziynet bin 498 liradan ve 744 liradan alınan Çeyrek Ziynet 749 liradan satıldı.