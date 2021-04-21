RAMAZAN İMSAKİYE
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21 Nisan günü altın fiyatları ne kadar oldu? Canlı çeyrek, yarım, gram, Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik fiyatı!

21 Nisan altın fiyatları ne kadar? Çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik fiyatı altına yatırım yapan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Altın alımı veya satımı yapmak isteyenler canlı altın fiyatlarını takip ediyor. Kapalıçarşı altın fiyatlarına göre; serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 462,20 lira olmuştu. Peki, 21 Nisan altın fiyatları ne kadar? İşte yanıtı!

21.04.2021 08:00 - Son Güncelleme: 21.04.2021 08:00
21 Nisan günü altın fiyatları ne kadar oldu? Canlı çeyrek, yarım, gram, Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik fiyatı!

Canlı çeyrek, yarım, gram, Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar? 21 Nisan altın fiyatları araştırılıyor. Serbest piyasda çeyrek altın dünü 749 liradan kapatmıştı. Altının gram satış fiyatı da 462 TL olmuştu. Peki, 21 Nisan altın fiyatları ne kadar oldu? İşte yanıtı!

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21 Nisan günü altın fiyatları ne kadar oldu? Canlı çeyrek, yarım, gram, Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik fiyatı!

ALTIN DÜNÜ NASIL KAPATTI?

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 462,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 462 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 462,20 liradan, 3 bin 45 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 66 liradan, 421,35 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 425,35 liradan, 2 bin 975 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 995 liradan, bin 488 liradan alınan Yarım Ziynet bin 498 liradan ve 744 liradan alınan Çeyrek Ziynet 749 liradan satıldı.

21 Nisan günü altın fiyatları ne kadar oldu? Canlı çeyrek, yarım, gram, Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik fiyatı!

ALTIN ONS FİYATI!

Altının onsu, uluslararası piyasalarda 1.774,80 dolardan işlem gördü.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,70 düşüşle 461 bin 200 liradan tamamladı.

21 Nisan günü altın fiyatları ne kadar oldu? Canlı çeyrek, yarım, gram, Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik fiyatı!

21 NİSAN ALTIN FİYATLARI!

GRAM ALTIN FİYATI
462,30
466,31
%-0,06

21 Nisan günü altın fiyatları ne kadar oldu? Canlı çeyrek, yarım, gram, Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik fiyatı!

ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.778,49
1.779,01
%0,12

ÇEYREK ALTIN FİYATI
742,92
759,25
%0,12