Çeyiz ürünlerinde dev indirim başladı! A101 12 OCAK 2023 aktüel kataloğu! 2 yıl garanti + 500 ml hazneli robot süpürge satışta! Elektronik aletler...

A101'in yeni aktüel ürünlet kataloğu az evvel çıktı. Bugünden itibaren tüm A101 marketlerinde çeyizlik indirimler başladı. 2023 yılında yeni kampanyayı duyuran A101 zincir marketleri güncel kataloğunu yayımladıdğını duyurdu. King KMT645 Otto Mini Tost Makinesi 279 TL'ye düştü. Ayrıca A101 marketlerinde fiyat sabitleme uygulaması başladı. Ocak ayına kadar tüm ürünlerde fiyatlar sabit kalacak. İşte 12 OCAK 2023 A101 aktüel kataloğu!