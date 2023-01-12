Çeyiz ürünlerinde dev indirim başladı! A101 12 OCAK 2023 aktüel kataloğu! 2 yıl garanti + 500 ml hazneli robot süpürge satışta! Elektronik aletler...
A101 12 Ocak 2023 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bugün itibariyle çeyizlik ürünlerde dev indirim başladı. Tiamob Modena Sürgülü Gardırop 2.499 TL, Korkmaz Demtez A369 Çelik Çay Makinesi 799 TL, Braun TexStyle 7 Pro SI7062BL 2600W Buharlı Ütü 2.299 TL, Fakir Trinity 700 W Blender Set Kırmızı 599 TL, Russell Hobbs 21702-56 1000 W 1.25 L 10 Fincan Kapasiteli Kahve Makinesi Krem 1.199 TL, Honor Choice R1 Robot Süpürge Beyaz 2.799 TL'den satışa çıktı. İşte hafta sonu da geçerli A101 güncel aktüel ürünler kataloğu TAM LİSTE!
12.01.2023 09:47 - Son Güncelleme: 12.01.2023 09:47
A101'in yeni aktüel ürünlet kataloğu az evvel çıktı. Bugünden itibaren tüm A101 marketlerinde çeyizlik indirimler başladı. 2023 yılında yeni kampanyayı duyuran A101 zincir marketleri güncel kataloğunu yayımladıdğını duyurdu. King KMT645 Otto Mini Tost Makinesi 279 TL'ye düştü. Ayrıca A101 marketlerinde fiyat sabitleme uygulaması başladı. Ocak ayına kadar tüm ürünlerde fiyatlar sabit kalacak. İşte 12 OCAK 2023 A101 aktüel kataloğu!