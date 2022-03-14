Bu hafta 30'lu ve 12'li ürünler dağıtılıyor! Yeni hafta geldi A101 aktüel kataloğunda fiyatlar yenilendi! 21,95 TL'ye düşürüldü! O ürünler...

Yeni haftada A101 aktüel ürünlerini güncelledi. Vatandaşların yakından takip ettiği A101 kataloğu sergilendi. Bu hafta zincir marketlerde envai çeşit ürün indirimlerle raflardaki yerini aldı. Cif Banyo&Mutfak Jel Temizleyici %23 indirime girdi ve 21,90'dan 16,90'a düştü. 30 yumurta 37,95'ten satılmaya başlandı. Gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra elektronik ürünlerde de büyük indirimler göze çarptı. Reeder P13 Blue Max Pro Lite 2022 cep telefonu 2.199 TL'ye, Kiwi KSM 2405W waffle makinesi 199 TL'ye müşteriye sunuldu. İşte A101 yepyeni aktüel kataloğundaki tüm ürünler...