💸 Mart 2022'de en çok satan modellere 30-40 bin TL zam geldi! ⛔Araç alacaklar dikkat! 0 araç zamlı fiyat listesi: Fiat Egea Cross, Renault Megane Sedan...

Bazı haber kaynaklarına göre, geçtiğimiz yıl Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından 'Türkiye'de Yılın Otomobili' seçilen ve ülkemizde oldukça popüler olan Fiat Egea Cross modelinin fiyatlarına zam geldi. 7 Mart ile 13 Mart arasında fark görüldüğü aktarıldı. Fiyatlar incelendiğinde de modelin en ucuz paketinin 315.900, en pahalısının ise 446.900 olduğu görüldü.