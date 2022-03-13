💸 Mart 2022'de en çok satan modellere 30-40 bin TL zam geldi! ⛔Araç alacaklar dikkat! 0 araç zamlı fiyat listesi: Fiat Egea Cross, Renault Megane Sedan...
Mart ayının gelmesiyle birlikte otomobil firmaları tarafından araba fiyatlarına ek zam yapıldı. Sıfır araçlarda Mart ayı zam listesini duyuran firmalar arasında Renault ve Fiat oldu. Renault Megane model sıfır araç modellerine ortalama 40.000 TL zam uyguladı. Peki, Renoult Megane Mart ayı zamlı sıfır araç fiyatları ne kadar oldu? İşte 2022 Fiat Egea Cross ve Renault Megane Sedanne kadar oldu? İşte güncel fiyat listesi!
Fiat ve Renault güncel zamlı fiyatlar arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Türkiye'de en çok satışı olan araçlardan Fiat Egea Cross ve Renault Megane Sedan fiyatlarına zam yapıldığı açıklandı. Araba alacaklar güncel fiyat listesini öğrenmek istiyor. Egea Cross'ta 30 bin TL'ye Megane'da ise 40 bin TL'ye varan artışlar dikkat çekti. Peki, 2022 Mart ayı Fiat Egea Cross ve Renault Megane Sedanne kadar oldu? İşte güncel fiyat listesi!
Bazı haber kaynaklarına göre, geçtiğimiz yıl Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından 'Türkiye'de Yılın Otomobili' seçilen ve ülkemizde oldukça popüler olan Fiat Egea Cross modelinin fiyatlarına zam geldi. 7 Mart ile 13 Mart arasında fark görüldüğü aktarıldı. Fiyatlar incelendiğinde de modelin en ucuz paketinin 315.900, en pahalısının ise 446.900 olduğu görüldü.