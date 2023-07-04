1999 öncesi, 2000, 2000 sonrası emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? 2023 Temmuz kalem kalem 4A, 4B, Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR, Esnaf, Tarım emekli zammı tablosu!
Milyonlarca emekli ve memurun gözü temmuz ayında verilecek zamlı maaşlara çevrildi. Masada zam oranlarıyla alakalı farklı farklı formüller vardı. Enflasyon farkının yanı sıra refah payı da maaşlara ekleniyor. Peki, 2023 Temmuz zammı ne kadar olacak? Memurun, emeklinin zam oranı ne olacak? İşte merak edilenler!
Memurlar, emekliler, yaşlılar, engelliler ve evde bakım parası alanlar Temmuz 2023'te zamlı maaş almanın hayalini kuruyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memurların ve diğer bazı meslek gruplarının ne kadar zam alacağı, hesaplama işleminin nasıl yapıldığı ile ilgili bilgiler araştırma konusu oldu. Peki, 2000 öncesi ve 2000 sonrası emekli olanlar ne kadar zam alacak? 2023 Temmuz zammı ile emekli maaşı en az ne kadar olacak? İşte detaylar...
Son dakika memur ve emeklilere zam sürprizi... Emekli ve memur Temmuz zammı önümüzdeki hafta netleşiyor. 20 milyon emekli ve memur zam oranı 5 Temmuz'da belli olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kabine toplantısı sonrasında memur zamlarına ilişkin çalışmanın son durumu hakkında bilgi verdi.
Kimsenin mağdur olmaması için, çalışanlarımızın refahın arttırılması bizim için önemli.Biz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışma hayatının tek boyutu yok. Asgari ücreti bitirdik. İşveren ve çalışanlarımızı mutlu etmeye çalıştık. Önceliğimiz refah ve yaşam kalitesini arttırmak ve enflasyona ezdirmemek"