1999 öncesi, 2000, 2000 sonrası emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? 2023 Temmuz kalem kalem 4A, 4B, Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR, Esnaf, Tarım emekli zammı tablosu!

Memurlar, emekliler, yaşlılar, engelliler ve evde bakım parası alanlar Temmuz 2023'te zamlı maaş almanın hayalini kuruyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memurların ve diğer bazı meslek gruplarının ne kadar zam alacağı, hesaplama işleminin nasıl yapıldığı ile ilgili bilgiler araştırma konusu oldu. Peki, 2000 öncesi ve 2000 sonrası emekli olanlar ne kadar zam alacak? 2023 Temmuz zammı ile emekli maaşı en az ne kadar olacak? İşte detaylar...