BİM'de kadınlara özel çılgın indirimler! BİM 10 Ağustos aktüel kataloğuyla aşurelik ve bakliyat ürün fırsatları şaha kalktı. Kadınlara özel bakım, giyim ve kozmetik ürünlerinin ön planda yer aldığı kataloğda Yurdum Haşlanmış Nohut/Fasulye Konservesi, Keyifçe Antep Fıstıklı/ Nar Aromalı Fitil Lokum, Keyifçe Antep Fıstıklı Pekmezli Pestil, Lionesse Ahşap Saç Fırçası Çeşitleri, Listerine Ağız Bakım Suyu, Gliss Beauty Milk Saç Bakım Kremi, Mara Dark Glow Oje ve Simbat Aşurelik Kesme Kuru Kayısı ürünleri var. İşte BİM 10 Ağustos aktüel kataloğu ürünleri