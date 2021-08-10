BİM'de kadınlara özel çılgın indirimler! BİM 10 Ağustos aktüel kataloğuyla aşurelik ve bakliyat ürün fırsatları şaha kalktı!
BİM 10 Ağustos aktüel kataloğuyla satışa sunulan ürünler sabahın ilk dakikalarından itibaren ilgiyle araştırılıyor. BİM'de bu hafta Şortlu Pijama Takım, Naturalove Kolye, Naturalove İthal Sütyen Lazer Kesim, Eeose Kaş Kirpik Serumu, Note Eyeliner Ultra Siyah, Note BB Mini Set, Gliss Beauty Milk Saç Bakım Kremi, Işıl Güzellik Sabunu, Signal Seyahat Seti, Listerine Ağız Bakım Suyu, Simbat Aşurelik Kesme Kuru Kayısı, Seğmen Kuş Üzümü, Simbat Çifte Kavrulmuş Karışık Kuruyemiş, 8'li Desenli Aşure Kasesi, Kellogg's Granola Çeşitleri, Saban Aşurelik Buğday ve Tariş Aşurelik Küp Kesim Kuru İncir ürünleri dikkat çekti.
10.08.2021 10:59
- Son Güncelleme: 10.08.2021 10:59
BİM'de kadınlara özel çılgın indirimler! BİM 10 Ağustos aktüel kataloğuyla aşurelik ve bakliyat ürün fırsatları şaha kalktı. Kadınlara özel bakım, giyim ve kozmetik ürünlerinin ön planda yer aldığı kataloğda Yurdum Haşlanmış Nohut/Fasulye Konservesi, Keyifçe Antep Fıstıklı/ Nar Aromalı Fitil Lokum, Keyifçe Antep Fıstıklı Pekmezli Pestil, Lionesse Ahşap Saç Fırçası Çeşitleri, Listerine Ağız Bakım Suyu, Gliss Beauty Milk Saç Bakım Kremi, Mara Dark Glow Oje ve Simbat Aşurelik Kesme Kuru Kayısı ürünleri var. İşte BİM 10 Ağustos aktüel kataloğu ürünleri