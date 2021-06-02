A101'de araca özel aksesuarlar için çılgın kampanya! A101 3 Haziran 2021 aktüel kataloğuyla indirimler şaha kalkacak!.Marketlerde fırsatlı ürünler yarından itibaren raflardaki yerini alarak müşterilerini bekleyecek. Araç aksesuarları, teknoloji ve bebek giyimi ürünlerinin dikkat çektiği kataloğda Piranha sensörlü kablosuz şarj cihazı telefon tutucu, Sleepy natural çocuk bezi çeşitleri, Cif ultra güç çok amaçlı sprey, Domestos ultra çamaşır suyu, Eti Hoşbeş gofret, ABC Botanics yumuşatıcı, Onvo 42 ekran Android Smart LED TV, Rooc çok amaçlı mutfak makası, Piranha araç içi soğutucu çiftli vantilatör ürünleri var.