A101'de araca özel aksesuarlar için çılgın kampanya! A101 3 Haziran 2021 aktüel kataloğuyla indirimler şaha kalkacak!
A101 3 Haziran aktüel kataloğunda yer alan ürünlerin listesi ve fiyatları belli oldu. A101'de bu hafta Schafer Keyf-i Kahve çelik elektrikli cezve, King Nova çubuk blender, Reeder P13 Blue cep telefonu, Sunny çay makinesi, Michelin dijital lastik basınç ölçer, Onvo 42 ekran Android Smart LED TV, Piranha metal gövdeli hava kompresörü, Piranha araç içi soğutucu çiftli vantilatör, TOSHIBA 58 ekran ultra HD smart LED TV, Silk Blue bebek müslin battaniye, Hascevher düdüklü tencere, Arcopal zelie yemek tabağı kase, Rooc çok amaçlı mutfak makası, Denni ayakkabı dolabı ve Tahsildaroğlu ezine tam yağlı olgunlaştırılmış beyaz peynir ürünleri dikkat çekiyor.
A101'de araca özel aksesuarlar için çılgın kampanya! A101 3 Haziran 2021 aktüel kataloğuyla indirimler şaha kalkacak!.Marketlerde fırsatlı ürünler yarından itibaren raflardaki yerini alarak müşterilerini bekleyecek. Araç aksesuarları, teknoloji ve bebek giyimi ürünlerinin dikkat çektiği kataloğda Piranha sensörlü kablosuz şarj cihazı telefon tutucu, Sleepy natural çocuk bezi çeşitleri, Cif ultra güç çok amaçlı sprey, Domestos ultra çamaşır suyu, Eti Hoşbeş gofret, ABC Botanics yumuşatıcı, Onvo 42 ekran Android Smart LED TV, Rooc çok amaçlı mutfak makası, Piranha araç içi soğutucu çiftli vantilatör ürünleri var.