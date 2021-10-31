Almanya, Kanada ve Finlandiya işçi alımı yapacak! Hangi sektörlere alım var?

Avrupa ülkelerinde başlayan işçi açığı nedeniyle birçok ülke işçi alım ilanlarını tek tek duyurmaya başladı. Yurt dışında çalışmak isteyen kişiler sık sık ülkeler tarafından duyurulan işçi alımı duyuruları mercek altına alıyor. Son olarak Kanada, Almanya, Katar ve Finlandiya'nın açık iş pozisyon kadroları incelendiğinde toplamda 1 milyon 32 bin personel alımı yapılacağı görülmüştür. Ülkeler, mevcut işçi açığı sıkıntılarını dışarıdan gelecek olan işçiler sayesinde çözüyor. Dolar, euro ya da sterlin para birimiyle maaş veren bu ülkelerde işçilere verilen maaşlar merak ediliyor. Yurt dışında çalışmak isteyenler bu kapsamda hangi sektörlere alım yapılacağını merak etmektedir.