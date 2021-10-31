EYT'de 5 formül ön planda! Emeklilikte Yaşa Takılanlar dikkat: Prim süresi, kısmi emeklilik, Almanya ve Finlandiya sistemi...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan talimat verdi. Emeklilikte Yaşa Takılanlar için çalışma başlatıldı. Milyonlarca sigortalıya emeklilik yolunu açacak olan bu çalışmalarda 5 formül öne çıkıyor. Peki, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili öne çıkan 5 formül ne? Almanya ve Finlandiya Sisteminin detayları neler? İşte Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ilgili merak edilen tüm detaylar...
31.10.2021 06:59
- Son Güncelleme: 31.10.2021 06:59
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Çalışma Bakanlığı, sigorta prim gün sayısını doldurup emekli olmak için yaşı bekleyenlere dönük bir çalışma yapıyor.
BU TARİH ÖNEMLİ
Emeklilikte Yaşa Takılanlar 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan çalışanları kapsıyor.