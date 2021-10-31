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Haberler Ekonomi EYT'de 5 formül ön planda! Emeklilikte Yaşa Takılanlar dikkat: Prim süresi, kısmi emeklilik, Almanya ve Finlandiya sistemi...

EYT'de 5 formül ön planda! Emeklilikte Yaşa Takılanlar dikkat: Prim süresi, kısmi emeklilik, Almanya ve Finlandiya sistemi...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan talimat verdi. Emeklilikte Yaşa Takılanlar için çalışma başlatıldı. Milyonlarca sigortalıya emeklilik yolunu açacak olan bu çalışmalarda 5 formül öne çıkıyor. Peki, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili öne çıkan 5 formül ne? Almanya ve Finlandiya Sisteminin detayları neler? İşte Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ilgili merak edilen tüm detaylar...

31.10.2021 06:59 - Son Güncelleme: 31.10.2021 06:59
EYT’ye 5 formül! Emeklilikte Yaşa Takılanlar dikkat: Prim süresi, kısmi emeklilik, Almanya ve Finlandiya sistemi...

9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan ve emeklilik için sigorta prim ve yıl şartını tamamlayıp sadece yaşı bekleyenlere emeklilik yolu açacak çalışma başlatıldı.

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EYT’ye 5 formül! Emeklilikte Yaşa Takılanlar dikkat: Prim süresi, kısmi emeklilik, Almanya ve Finlandiya sistemi...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Çalışma Bakanlığı, sigorta prim gün sayısını doldurup emekli olmak için yaşı bekleyenlere dönük bir çalışma yapıyor.

EYT’ye 5 formül! Emeklilikte Yaşa Takılanlar dikkat: Prim süresi, kısmi emeklilik, Almanya ve Finlandiya sistemi...

Hazırlanan öneri Başkan Erdoğan'a sunulacak. Son kararı Erdoğan verecek.

EYT’ye 5 formül! Emeklilikte Yaşa Takılanlar dikkat: Prim süresi, kısmi emeklilik, Almanya ve Finlandiya sistemi...

BU TARİH ÖNEMLİ
Emeklilikte Yaşa Takılanlar 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan çalışanları kapsıyor.

EYT’ye 5 formül! Emeklilikte Yaşa Takılanlar dikkat: Prim süresi, kısmi emeklilik, Almanya ve Finlandiya sistemi...

Yaklaşık 10 yıldır üzerinde çalışmalar yapılan EYT konusunda 5 ayrı formül ortaya çıkmıştı.

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