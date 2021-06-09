Altın fiyatlarında durgunluk tokat etkisi yarattı! Aldığına alacağına pişman etti! Görenler şok içerisinde kaldı! Artık bir çeyrek…

Görenler şok içerisinde kaldı! Artık bir çeyrek… Aktüel olarak değişen ve büyüyen altının; son hali ise şok tesiri yarattı. Almak isteyenleri düşündüren altın, yatırımcılarını da sabit maliyette kalmasından dolayı düşündürmeye başladı. Artık bir altın ve bir çeyrek neredeyse konut kirasına bedel olurken; aktüel maliyetler araştırma mevzusu haline geldi. Altın fiyatları bugün Türkiye piyasalarında haftanın üçüncü gününde düşüşünü sürdürdü. Uluslararası piyasalarda altın fiyatları ons başına 1.869.50 dolarda sabit kaldı. Daha yüksek faiz oranları, getirisi olmayan külçeyi elde tutmanın fırsat maliyetini artırır. Peki altın fiyatlarında son durum nedir? Çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?

09.06.2021 09:01 - Son Güncelleme: 09.06.2021 09:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





