Altın fiyatlarında durgunluk tokat etkisi yarattı! Aldığına alacağına pişman etti! Görenler şok içerisinde kaldı! Artık bir çeyrek…
Görenler şok içerisinde kaldı! Artık bir çeyrek… Aktüel olarak değişen ve büyüyen altının; son hali ise şok tesiri yarattı. Almak isteyenleri düşündüren altın, yatırımcılarını da sabit maliyette kalmasından dolayı düşündürmeye başladı. Artık bir altın ve bir çeyrek neredeyse konut kirasına bedel olurken; aktüel maliyetler araştırma mevzusu haline geldi. Altın fiyatları bugün Türkiye piyasalarında haftanın üçüncü gününde düşüşünü sürdürdü. Uluslararası piyasalarda altın fiyatları ons başına 1.869.50 dolarda sabit kaldı. Daha yüksek faiz oranları, getirisi olmayan külçeyi elde tutmanın fırsat maliyetini artırır. Peki altın fiyatlarında son durum nedir? Çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?
Gün içinde belli bir şerit içerisinde giden altın fiyatları son haliyle şok içerisinde bıraktı. Haziran ayına girilmesiyle birlikte fiyatlarında büyük bir durgunluk yaşanmaya başlandı. Fiyatlarının giderek artacağı düşünülürken altın fiyatlarının sabit bir halde durması ise alıcısının kafasında soru işaretleri oluşturdu. Altın piyasalar için kritik olacak Haziran ayına girildi. Genellikle enflasyondan korunma olarak görülen altın, fiyatlarında düşüş yaşanıyor. Talep sorunuyla birlikte altın ticareti ile ilgilenenler yeni gelişmeleri takip ediyor. Söz konusu internet aramalarında "altın fiyatlarında son durum nedir? Çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar oldu?" soruların yanıtları araştırılmaya başlandı.
Analistler, Fed Açık Piyasa Komitesi'nin 15-16 Haziran'da gerçekleştireceği toplantıda vereceği mesajların altının ons fiyatının bundan sonraki seyri açısından kritik önem taşıdığını belirterek salgın sonrası ülkelerdeki normalleşme hızı ve aşılanmanın seyrinin de altına olan talebi şekillendirecek temel faktörler arasında yer aldığını vurguladı.
Altın piyasasında, en düşük 521 bin 800 lirayı, en yüksek ise 526 bin 160 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalarak 523 bin 500 liradan tamamladı. KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 708 milyon 398 bin 267,61 lira, işlem miktarı ise 1.347,06 kilogram oldu.