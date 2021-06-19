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Çember enikonu sıkışacak! Allak bullak ediyor altın fiyatları için 'asla satmayın' uyarısı! En az 492-517 TL sonrası...

Vatandaşlar tarafından değerli bir yatırım aracı olarak görülen altın fiyatlarında yaşanan düşüş sonrası neler olacağı akıllarda yer ediniyor. Dün kapanışta çeyrek altın 805,00 lira, Cumhuriyet altını 3.296,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki kapanışa göre yüzde 0,10 yükselişle 497,20 liradan işlem görmüştü. FED'in koronavirüs kaynaklı krizden toparlanma sürecinde ilk faiz artırım tarihi öngörüsünü 2024'ten 2023'e çekmesinin ardından doların güçlenmesiyle sert düşen altının ons fiyatı yeniden 1,780 doların altına gerilemişti. Uzmanlar altın fiyatlarının seyri hakkında önemli açıklamalarda bulundular.

19.06.2021 08:52 - Son Güncelleme: 19.06.2021 08:52
Çember enikonu sıkışacak! Allak bullak ediyor altın fiyatları için 'asla satmayın' uyarısı! En az 492-517 TL sonrası...

Çember enikonu sıkışacak! Allak bullak ediyor altın fiyatları için 'asla satmayın' uyarısı geldi. Altın fiyatlarında yaşanan sert düşüş sonrası seyrin hangi yöne gideceği yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Dün kapanışta Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,10 artışla 497,20 liradan tamamlamıştı. Ayrıca pek büyük ve küçük ölçekteki yatırımcı altın fiyatlarında yaşanan düşüş sonrası neler olacağı merak ediliyor. Gözler bu nedenle uzmanlar tarafından yapılan yorumlara ve alış satış fiyatlarındaki son gelişmelere çevrildi.

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Çember enikonu sıkışacak! Allak bullak ediyor altın fiyatları için 'asla satmayın' uyarısı! En az 492-517 TL sonrası...

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR? İŞTE YORUMLAR

Meksa Yatırım tarafından hazırlanan altın yorumunda;

Gram altının, ons tarafındaki düşüşe eşlik ettiği ve USDTRY tarafındaki yükselişe rağmen 500 desteğine ulaştığına dikkat çekildi.

Çember enikonu sıkışacak! Allak bullak ediyor altın fiyatları için 'asla satmayın' uyarısı! En az 492-517 TL sonrası...

Bu seviyenin oldukça kritik olduğunu dile getiren analistler, ileriki dönemde altının yükselip yükselmeyeceği konusunda ipuçlarına sahip olmak için gün içinde 500 seviyesinin ne tarafında olacağına bakılacağını kaydetti.

Çember enikonu sıkışacak! Allak bullak ediyor altın fiyatları için 'asla satmayın' uyarısı! En az 492-517 TL sonrası...

Meksa Yatırım tarafından yapılan yorumda, 500 TL üstünde 507, 512 ve 517 TL seviyelerinin hedef olarak kullanılabileceği belirtilirken, 500 altına indiği takdirde 496, 492, 486'ya doğru gerilemenin önünün açılmış olabileceği kaydedildi.

Çember enikonu sıkışacak! Allak bullak ediyor altın fiyatları için 'asla satmayın' uyarısı! En az 492-517 TL sonrası...

Ziraat Yatırım Menkul Değerler tarafından hazırlanan altın analizinde ise Şahin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ardından güçlenen dolarla birlikte sert satışla karşılaşan altının dün günü yaklaşık yüzde 2,5 oranında kayıpla 1.812 seviyesinden kapattığına işaret edildi.