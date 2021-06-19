Çember enikonu sıkışacak! Allak bullak ediyor altın fiyatları için 'asla satmayın' uyarısı! En az 492-517 TL sonrası...
Vatandaşlar tarafından değerli bir yatırım aracı olarak görülen altın fiyatlarında yaşanan düşüş sonrası neler olacağı akıllarda yer ediniyor. Dün kapanışta çeyrek altın 805,00 lira, Cumhuriyet altını 3.296,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki kapanışa göre yüzde 0,10 yükselişle 497,20 liradan işlem görmüştü. FED'in koronavirüs kaynaklı krizden toparlanma sürecinde ilk faiz artırım tarihi öngörüsünü 2024'ten 2023'e çekmesinin ardından doların güçlenmesiyle sert düşen altının ons fiyatı yeniden 1,780 doların altına gerilemişti. Uzmanlar altın fiyatlarının seyri hakkında önemli açıklamalarda bulundular.
Çember enikonu sıkışacak! Allak bullak ediyor altın fiyatları için 'asla satmayın' uyarısı geldi. Altın fiyatlarında yaşanan sert düşüş sonrası seyrin hangi yöne gideceği yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Dün kapanışta Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,10 artışla 497,20 liradan tamamlamıştı. Ayrıca pek büyük ve küçük ölçekteki yatırımcı altın fiyatlarında yaşanan düşüş sonrası neler olacağı merak ediliyor. Gözler bu nedenle uzmanlar tarafından yapılan yorumlara ve alış satış fiyatlarındaki son gelişmelere çevrildi.