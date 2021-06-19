Çember enikonu sıkışacak! Allak bullak ediyor altın fiyatları için 'asla satmayın' uyarısı! En az 492-517 TL sonrası...

Çember enikonu sıkışacak! Allak bullak ediyor altın fiyatları için 'asla satmayın' uyarısı geldi. Altın fiyatlarında yaşanan sert düşüş sonrası seyrin hangi yöne gideceği yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Dün kapanışta Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,10 artışla 497,20 liradan tamamlamıştı. Ayrıca pek büyük ve küçük ölçekteki yatırımcı altın fiyatlarında yaşanan düşüş sonrası neler olacağı merak ediliyor. Gözler bu nedenle uzmanlar tarafından yapılan yorumlara ve alış satış fiyatlarındaki son gelişmelere çevrildi.