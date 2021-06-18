750 TL-1600 TL arası ek ödeme yapılıyor! ATM'den her an her saat çekebilirsiniz! Ziraat, Vakıfbank, TEB, İNG...
Milyonlarca emekli promosyon ödemesi alacak. Koronavirüs salgını döneminde parasal olarak güçlük çeken emeklilere ödeme yapılacak. Başvurusunu online yapanlar direkt hesaplarına yatan paraları ATM'den rahatlıkla çekebilecek! Emekliler için promosyon fırsatı devam ediyor. Taahüt süresi dolanlar ve yeni emekli olanlar hangi banka tarafından ne kadar ödeme yapıldığını öğrenmek istiyor. Bankalarda çeşitli fırsatlar öne çıkıyor. Promosyon az 500 lira ile başlıyor ve bu tutar 2, 000 liraya kadar çıkıyor. 3 yıl emekli maaşınızı belirli bankadan alma sözüyle promosyon ödemenizi alabilir ve bankanız tarafından size sunulan ek fırsatlardan yararlanabilirsiniz.
Milyonlarca emekli vatandaş için promosyon kampanyaları Haziran'da da devam ediyor. Bankalar tarafından yapılan promosyon güncellemeleri vatandaşın yüzünü güldürdü. Yeni yıl için ödenen emekli maaşları uygulanan yeni zamla birlikte diğer ödemelerle de artış gösterdi. Emeklileri sevindiren promosyon ödemeleri yaklaşık 2.000 TL'ye kadar ulaşacak. 3 yıl emekli maaşınızı belirli bankadan alma sözüyle promosyon ödemenizi alabilir ve bankanız tarafından size sunulan ek fırsatlardan yararlanabilirsiniz. Haberimizin içerisinde hangi banka tarafından ne kadar ödeme yapıldığı detaylı bir şekilde yer alıyor.
ÖDEMELER 2 BİN TL'YE ULAŞIYOR
Vatandaşlara yıl içerisinde rahat nefes aldıran ödemeler bankalara göre değişiklik gösteriyor. Ödemeler ortalama 500-600 ve 750 TL'yi bulurken bazı bankalarda bu tutar 2.000 TL'ye kadar çıkabiliyor. Emekli vatandaşlar en yüksek promosyon ödemesi yapan bankayı sorgulamayı sürdürüyor. Ayrıca ödemeler emeklilere, dul ve yetimlere yönelik fırsatlar da içeriyor.