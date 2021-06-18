750 TL-1600 TL arası ek ödeme yapılıyor! ATM'den her an her saat çekebilirsiniz! Ziraat, Vakıfbank, TEB, İNG...

Milyonlarca emekli vatandaş için promosyon kampanyaları Haziran'da da devam ediyor. Bankalar tarafından yapılan promosyon güncellemeleri vatandaşın yüzünü güldürdü. Yeni yıl için ödenen emekli maaşları uygulanan yeni zamla birlikte diğer ödemelerle de artış gösterdi. Emeklileri sevindiren promosyon ödemeleri yaklaşık 2.000 TL'ye kadar ulaşacak. 3 yıl emekli maaşınızı belirli bankadan alma sözüyle promosyon ödemenizi alabilir ve bankanız tarafından size sunulan ek fırsatlardan yararlanabilirsiniz. Haberimizin içerisinde hangi banka tarafından ne kadar ödeme yapıldığı detaylı bir şekilde yer alıyor.