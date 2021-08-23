Cebinizden tek kuruş masraf çıkmayacak! Dokuz saate kadar ATM’den çekilebiliyor! Başvuru yapana anında 100.000 TL

Kredi alımları işlemiş senelerde klasik olarak banka şubeleri üstünde uzun uğraşlar neticesi ile yapılabilirken günümüzdeki hal bundan çok daha uzak. Burada internetin ve teknolojinin hakkını vermek gerekiyor. Nakit paraya sıkışanlar bankaların dijital ortamdan sundukları gereksinim, bireysel ve hemen kredi gibi fırsatlarını takip ediyor. Çoğu banka en çok 50 bin liraya kadar kredi verirken bu tutar birtakım fırsatlarda 100 bin liraya kadar çıkıyor. Müşteri kazanmak isteyen bankalar detaylı fırsatları devre devre uygulamaya alıp dikkatleri üstüne çekiyor. Bu kapsamda birtakım bankalar komisyon, ek masraf, dosya ücreti gibi müşterisinin cebinden para çıkaracak programları es geçiyor.