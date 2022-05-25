BES’te 3 önemli değişiklik! Flaş emeklilik detayı!
Milyonlarca kişinin katıldığı BES'te önemli değişikliklere gidildi. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Murat Zaman üç önemli değişiklikten bahsetti. Bunların ikisi emeklilik fonları ile ilgili. İşte detaylar...
Bugün BES kapsamında 14 milyona yakın katılımcı bulunuyor. Bunların 7.6 milyonu gönüllü BES'te; 6.3 milyonu da, işverenleri tarafından BES'e dahil edilen çalışanların oluşturduğu, otomatik BES ya da bir başka adıyla Otomatik Katılım Sistemi'nde. Son verilere göre de BES'teki fon büyüklüğü 300 milyar liraya yaklaştı.
6.3 MİLYON ÇALIŞAN SİSTEMDE
Bugün için de emeklilik yatırım fonu sayısı 372 ki, evvelki sene bu sayı 400'ün üzerindeydi. Hem emeklilik şirketleri hem de portföy yönetim şirketleri verdikleri hizmetler karşılığında sisteme giriş aidatı, fon işletim kesintisi gibi kesintiler yapıyor. Kesinti oranları fonuna göre, kişilerin sistemde bulunduğu yıla göre farklılık gösteriyor ama kafanızı çok da karıştırmadan basit şekilde kesinti oranlarına kısaca değineyim.
Tabi şirketlerin giriş aidatı, yönetim gider kesintileri ve fon toplam gider kesintileri adı altında yapacakları kesintilerin azami limitleri de var. Yani, emeklilik şirketleri ile portföy yönetim şirketleri kafalarına göre kesinti yapamıyorlar; kamu yönetiminin belirlediği sınırlar çerçevesinde hareket edebiliyorlar.
Mesela, birikimlerini para piyasası fonlarında değerlendirenlerden yıllık yüzde 1.09, endeks fonlarında değerlendirenlerden yıllık yüzde 1.91, diğer fonlarda değerlendirenlerden de yine yıllık yüzde 2.28 kesinti yapılabiliyor. Özetleyecek olursak fon işletim kesintileri yıllık yüzde 1 ila yüzde 2 arasında değişiyor.