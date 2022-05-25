BES’te 3 önemli değişiklik! Flaş emeklilik detayı!

6.3 MİLYON ÇALIŞAN SİSTEMDE

Bugün için de emeklilik yatırım fonu sayısı 372 ki, evvelki sene bu sayı 400'ün üzerindeydi. Hem emeklilik şirketleri hem de portföy yönetim şirketleri verdikleri hizmetler karşılığında sisteme giriş aidatı, fon işletim kesintisi gibi kesintiler yapıyor. Kesinti oranları fonuna göre, kişilerin sistemde bulunduğu yıla göre farklılık gösteriyor ama kafanızı çok da karıştırmadan basit şekilde kesinti oranlarına kısaca değineyim.