Cebinde 250.000 TL’si olana maaş gibi faiz getirisi: Bankalarda mevduat faizi tavan

Vergi ve Kesintiler: Faiz getiriniz üzerinden %15 oranında stopaj vergisi kesileceğini unutmayın. Bu nedenle net getiriyi dikkate alarak karar verin.

Kampanyalar ve Şartlar: Bazı bankalar yeni müşterilere özel kampanyalar düzenlemektedir. Kampanya koşullarını ve vade şartlarını inceleyerek avantajlı fırsatlardan yararlanabilirsiniz.