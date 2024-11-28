SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Galerileri

Cebinde 250.000 TL'si olana maaş gibi faiz getirisi: Bankalarda mevduat faizi tavan

Bankaların güncel mevduat faiz oranları vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz artış kararlarının ardından mevduat faiz oranları rekor seviyelere ulaştı. %50'nin üzerinde faiz oranı sunan bankalar, birikimlerini değerlendirmek isteyenlere cazip kazanç fırsatları sunuyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :28 Kasım 2024 , 16:10 Güncelleme Tarihi :28 Kasım 2024 , 16:11
Cebinde 250.000 TL’si olana maaş gibi faiz getirisi: Bankalarda mevduat faizi tavan

Elinde 250 bin TL birikimi olanlar için 32 günlük vadede sağlanacak net faiz getirileri ise dikkat çekici. İşte Kasım 2024 itibarıyla bankaların güncel mevduat faiz oranları ve 32 günlük vadede 250 bin TL'nin kazanç tablosu:

Cebinde 250.000 TL’si olana maaş gibi faiz getirisi: Bankalarda mevduat faizi tavan

28 Kasım 2024 Mevduat Faiz Oranları ve Kazanç Tablosu

Alternatif Bank (VOV Hesap): %53 faiz oranı ile net kazanç 10.454 TL. Vade sonu toplam tutar: 260.454 TL.

ING Bank (Turuncu Hesap): %52 faiz oranı ile net kazanç 10.257 TL. Vade sonu toplam tutar: 260.257 TL.

Cebinde 250.000 TL’si olana maaş gibi faiz getirisi: Bankalarda mevduat faizi tavan

TEB (Marifetli Hesap): %52 faiz oranı ile net kazanç 10.229 TL. Vade sonu toplam tutar: 260.229 TL.

Enpara: %48,5 faiz oranı ile net kazanç 9.567 TL. Vade sonu toplam tutar: 259.567 TL.

Cebinde 250.000 TL’si olana maaş gibi faiz getirisi: Bankalarda mevduat faizi tavan

Garanti BBVA: %47,5 faiz oranı ile net kazanç 9.344 TL. Vade sonu toplam tutar: 259.344 TL

En yüksek kazanç için bankaların güncel oranlarını karşılaştırın ve kararınızı verin

Cebinde 250.000 TL’si olana maaş gibi faiz getirisi: Bankalarda mevduat faizi tavan

Mevduat Faizinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Faiz Oranlarını Karşılaştırın: Bankalar arasındaki faiz oranları farklılık gösterebilir. Özellikle kısa vadede en yüksek kazancı sağlayan bankaları tercih edin.

Cebinde 250.000 TL’si olana maaş gibi faiz getirisi: Bankalarda mevduat faizi tavan

Vergi ve Kesintiler: Faiz getiriniz üzerinden %15 oranında stopaj vergisi kesileceğini unutmayın. Bu nedenle net getiriyi dikkate alarak karar verin.

Kampanyalar ve Şartlar: Bazı bankalar yeni müşterilere özel kampanyalar düzenlemektedir. Kampanya koşullarını ve vade şartlarını inceleyerek avantajlı fırsatlardan yararlanabilirsiniz.

Cebinde 250.000 TL’si olana maaş gibi faiz getirisi: Bankalarda mevduat faizi tavan

NOT: Bu oranlar, bankaların resmi internet sitelerinde belirtilen Kasım 2024 verilerine dayanılarak derlenmiştir.

SON DAKİKA