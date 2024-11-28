Cebinde 250.000 TL’si olana maaş gibi faiz getirisi: Bankalarda mevduat faizi tavan

Elinde 250 bin TL birikimi olanlar için 32 günlük vadede sağlanacak net faiz getirileri ise dikkat çekici. İşte Kasım 2024 itibarıyla bankaların güncel mevduat faiz oranları ve 32 günlük vadede 250 bin TL'nin kazanç tablosu:
Alternatif Bank (VOV Hesap): %53 faiz oranı ile net kazanç 10.454 TL. Vade sonu toplam tutar: 260.454 TL.
ING Bank (Turuncu Hesap): %52 faiz oranı ile net kazanç 10.257 TL. Vade sonu toplam tutar: 260.257 TL.
TEB (Marifetli Hesap): %52 faiz oranı ile net kazanç 10.229 TL. Vade sonu toplam tutar: 260.229 TL.
Enpara: %48,5 faiz oranı ile net kazanç 9.567 TL. Vade sonu toplam tutar: 259.567 TL.
Garanti BBVA: %47,5 faiz oranı ile net kazanç 9.344 TL. Vade sonu toplam tutar: 259.344 TL
En yüksek kazanç için bankaların güncel oranlarını karşılaştırın ve kararınızı verin
Vergi ve Kesintiler: Faiz getiriniz üzerinden %15 oranında stopaj vergisi kesileceğini unutmayın. Bu nedenle net getiriyi dikkate alarak karar verin.
Kampanyalar ve Şartlar: Bazı bankalar yeni müşterilere özel kampanyalar düzenlemektedir. Kampanya koşullarını ve vade şartlarını inceleyerek avantajlı fırsatlardan yararlanabilirsiniz.