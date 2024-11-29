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31 Aralık'a kadar hareket et! 3.441 TL artacak!

1 Ocak 2025 itibarıyla Türkiye'de Yeniden Değerleme Oranı uygulamaya girecek. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, harçlar ve resmi ödemeler %48,58 oranında zamlanacak. Bu düzenleme, IMEI kayıt ücretlerinden pasaport harçlarına kadar birçok kalemi kapsıyor. Özellikle 10 yıllık pasaport almak isteyenler için maliyetler ciddi şekilde artacak. İşte düzenlemenin ayrıntıları.

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Giriş Tarihi :29 Kasım 2024 , 09:10 Güncelleme Tarihi :29 Kasım 2024 , 09:08
31 Aralık’a kadar hareket et! 3.441 TL artacak!

2024 ve 2025 Yılları İçin Pasaport Harçları

2024 yılında 10 yıllık pasaport ücreti 7.833 TL olarak belirlenmişti. Ancak 2025 yılı itibarıyla bu tutar:

  • 11.274 TL olacak.

Bu da 3.441 TL'lik bir artış anlamına geliyor. Cumhurbaşkanlığı'nın indirim yetkisini kullanmaması halinde bu yeni ücretler, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak.

31 Aralık’a kadar hareket et! 3.441 TL artacak!

Pasaport Almayı Planlayanlara Öneriler

Eğer 10 yıllık pasaport almayı düşünüyorsanız, 31 Aralık 2024 tarihine kadar başvuru yapmanız halinde 7.833 TL ödeyerek yaklaşık 3.441 TL tasarruf edebilirsiniz.

31 Aralık’a kadar hareket et! 3.441 TL artacak!

Uzun Vadeli Pasaport Almanın Avantajları

10 yıllık pasaport ücretleri yüksek görünse de, uzun vadeli pasaport almak uzun dönemde daha avantajlıdır. Bu, yıllık maliyeti düşürerek ilerleyen yıllarda harç artışlarından etkilenmenizi önler.

31 Aralık’a kadar hareket et! 3.441 TL artacak!

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Gelir İdaresi Başkanlığı

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